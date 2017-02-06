Муж приревновал Глюкозу к Алексею Чадову

Сегодня, 12:00

Певица рассказала о том, что с детства мечтала стать актрисой

Глюкоза. Фото: Instagram
Глюкоза. Фото: Instagram

На днях Глюкоза побывала на программе Федора Бондарчука "Кино в деталях". В студии певица рассказала о том, что с детства мечтала стать актрисой. И, когда в 2006 году ее позвали сниматься в ленте "Любовь в большом городе", была готова согласиться.

Однако супруг звезды Александр Чистяков, узнав о том, что по сценарию у Натальи должен быть роман с Алексеем Чадовым, запретил ей играть эту роль.

"Меня один раз позвали. Я тогда только вышла замуж за Александра Чистякова. Он прочитал сценарий, он как увидел, что там надо с Чадовым целоваться, все! Это была трилогия, роль в которой досталась не мне", — вспоминает Глюкоза. В итоге роль Натальи досталась Вере Брежневой
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Источник:

woman.ru

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