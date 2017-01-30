"На 50 оттенков темнее": Дакота Джонсон осталась без нижнего белья в новом тизере (видео)
Совсем скоро на экраны выходит продолжение эротической драмы "50 оттенков серого"
Накануне выхода в прокат "На 50 оттенков темнее" создатели решили порадовать поклонников новым откровенным тизером. В сети появился пикантный эпизод с участием Дакоты Джонсон и Джейми Дорнана.
Помимо них в фильме снялись Ким Бейсингер, Белла Хиткот, Тайлер Хэклин и другие.
В кадре показана сцена ужина в ресторане. В ходе разговора Анастейша Стил снимает нижнее белье.
В прокат фильм "На 50 оттенков темнее" выходит 9 февраля 2017 года.
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