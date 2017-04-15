На брата сексуальной мусульманской модели из Италии устроили травлю из-за ее откровенных фото

Девушка сообщила, что студенты из класса ее 14-летнего брата взяли ее фотографии и стали ее оскорблять

Итальянская модель и танцовщица марокканского происхождения Ахлам Эль Бринис, которую не раз обвиняли в пренебрежении к исламу, из-за слишком откровенных фотографий, пожаловалась на преследования. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Как сообщает итальянское издание Il Mattino, на этот раз, жертвой преследований стал ее младший брат. Девушка сообщила, что студенты из класса ее 14-летнего брата взяли фотографии с фотосессии модели и стали оскорблять ее.

"Чему вы учите своих детей? Что девушка-модель – с...ка? Что полураздетая женщина – это плохо? Никто не знает меня и мой образ жизни, никто не знает, сколько было слез и через что мне пришлось пройти", – написала модель, а позже заблокировала свой пост.

В свою очередь, в школе заявили, что студентов, вероятно, неправильно поняли.

Публикация от Ahlam El Brinis (@ahlamelbrinis) Апр 7 2017 в 10:24 PDT

Публикация от Ahlam El Brinis (@ahlamelbrinis) Апр 2 2017 в 6:44 PDT

Публикация от Ahlam El Brinis (@ahlamelbrinis) Мар 28 2017 в 6:26 PDT

Публикация от Ahlam El Brinis (@ahlamelbrinis) Фев 3 2017 в 3:23 PST