На брата сексуальной мусульманской модели из Италии устроили травлю из-за ее откровенных фото

Сегодня, 05:11

Девушка сообщила, что студенты из класса ее 14-летнего брата взяли ее фотографии и стали ее оскорблять


Ахлам Эль Бринис. Фото: instagram.com/ahlamelbrinis

Ахлам Эль Бринис. Фото: instagram.com/ahlamelbrinis

Ахлам Эль Бринис. Фото: instagram.com/ahlamelbrinis

Ахлам Эль Бринис. Фото: instagram.com/ahlamelbrinis

Ахлам Эль Бринис. Фото: instagram.com/ahlamelbrinis

Ахлам Эль Бринис. Фото: instagram.com/ahlamelbrinis

Ахлам Эль Бринис. Фото: instagram.com/ahlamelbrinis

Ахлам Эль Бринис. Фото: instagram.com/ahlamelbrinis

Ахлам Эль Бринис. Фото: instagram.com/ahlamelbrinis

Итальянская модель и танцовщица марокканского происхождения Ахлам Эль Бринис, которую не раз обвиняли в пренебрежении к исламу, из-за слишком откровенных фотографий, пожаловалась на преследования. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Как сообщает итальянское издание Il Mattino, на этот раз, жертвой преследований стал ее младший брат. Девушка сообщила, что студенты из класса ее 14-летнего брата взяли фотографии с фотосессии модели и стали оскорблять ее.

"Чему вы учите своих детей? Что девушка-модель – с...ка? Что полураздетая женщина – это плохо? Никто не знает меня и мой образ жизни, никто не знает, сколько было слез и через что мне пришлось пройти", – написала модель, а позже заблокировала свой пост.

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В свою очередь, в школе заявили, что студентов, вероятно, неправильно поняли.
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Гордон

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