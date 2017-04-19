На осмотре у врача: Лобода сняла интимный ролик на песню Меладзе

По сюжету молодая женщина приходит на прием к гинекологу и не может справиться с волнением

Вслед за видеоработой "Стерва" LOBODA презентует еще один интимный ролик, повествующий о жизни современной женщины. "Текила-любовь" – второе видео из промо серии, которое певица выпускает в поддержку юбилейного альбома "H2LO".

На этот раз саундтреком истории выступает хит, написанный Константином Меладзе, и новинкой в репертуаре Светланы Лободы "Текила-любовь", а героиней — девушка на осмотре у врача. По сюжету молодая женщина приходит на прием к гинекологу и не может справиться с волнением. Ее пугает все — и медицинские инструменты, и гинекологическое кресло, и сам доктор. Справиться с дрожью и страхом ей помогает музыка LOBODA. Надев наушники, она слышит любимую песню и заметно расслабляется.

"Когда я придумала это промо, цель была только одна – рассказать, что все мы, женщины, очень разные, но есть то, что нас объединяет – это музыка, любовь. Каждая песня Светланы – это мини-история, мини-фильм из жизни женщины с любого уголка необъятной страны" – комментирует продюсер Лободы Нателла Крапивина.