На создание платья Мишель Уильямс для "Оскара-2017" потребовалось 800 часов

Сегодня, 18:30

За процессом лично наблюдал креативный директор Louis Vuitton Николя Гескьер

Мишель Уильямс. Фото: AFP
Мишель Уильямс. Фото: AFP

Модные эксперты подсчитали, что актрисам "первого эшелона" ансамбль для "Оскара" обходится в среднем в 10 миллионов долларов – что, впрочем, не удивительно, учитывая, что на красную дорожку главной кинопремии года звезды выходят в эксклюзивных нарядах. Так, например, на создание вечернего платья Мишель Уильямс для "Оскара" 2017 потребовалось 800 часов (над нарядом работали одновременно свыше десятка мастеров).

Как сообщает издание InStyle, 36-летняя актриса выбрала для "Оскара-2017" эксклюзивный ансамбль от Louis Vuitton, который специально для Мишель был сшит вручную из бархата с вышивкой бриллиантами и жемчугом. За процессом, на который ушло 800 часов работы, лично наблюдал креативный директор Louis Vuitton Николя Гескьер. Бриллиантов на платье было столько, что в итоге стилист Мишель Уильямс рекомендовала актрисе отказаться от дорогих ювелирных украшений и ограничиться браслетом и серьгами в минималистском стиле, чтобы не "утяжелять" готовый образ.

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Фото: REX
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Источник:

popcornnews.ru

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