Надежда Мейхер "изменила" мужу с подопечным Лободы (видео)

Сегодня, 14:00

Нателла Крапивина представила психологическую драму с рэпером GADAR и Надеждой Мейхер в главных ролях

Кадр из клипа
Кадр из клипа

В дебютном видео на нашумевший трек "Не плачь" молодой артист GADAR предстал в образе одинокого романтика. На этот раз Нателла Крапивина создала мужское видео, которое выделяется своим характером среди изобилия гламура. Грязные простыни, тесные трущобы и взведенный курок – работа полна эвфемизмов и полунамеков.

Воспитанный по законам улицы и окруженный суровыми условиями выживания, главный герой отчаянно пытается исполнить свою мечту, бросаясь из крайности в крайность: днем он работает телохранителем, а по ночам пишет песни и стихи.

До финального кадра режиссер держит интригу, умышленно разделив видеоряд на пять мизансцен. В центре внимания классическая партия "он и она", однако главные герои живут в полярных мирах.

В клипе GADAR "Не плачь" Нателла Крапивина делает отсылки к культовому роману Чака Паланика "Бойцовский клуб", аллегорически сопоставляя любовь – ринг. В борьбе за мечту главного героя отправляют в нокаут.

"Для меня большая честь работать плечом к плечу с командой профессионалов. Мои слова благодарности Нателле Крапивиной и Светлане Лободе за возможность сохранить свою самобытность в кадре и музыке, а харизматичной и обаятельной Надежде Мейхер – за артистизм и слова поддержки на съемочной площадке. Мне кажется, у нас получилось глубокое и честное видео", – прокомментировал GADAR.
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Источник:

"Сегодня"

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