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Надя Дорофеева засветила блестящий бюстгальтер на съемках (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7843/1_main.1483011739.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7843/1_tn.1483011739.jpg Звезды Премьера нового видео группы "Время и Стекло" "На Стиле" состоится в начале 2017 года

Надя Дорофеева засветила блестящий бюстгальтер на съемках (фото)

Сегодня, 15:00

Премьера нового видео группы "Время и Стекло" "На Стиле" состоится в начале 2017 года

Надя Дорофеева. Фото: Instagram
Надя Дорофеева. Фото: Instagram

Участница группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева порадовала поклонников на странице в Instagram ярким фото. На днях в Киеве прошли съемки нового клипа группы на композицию "На стиле".  

В клипе Надя Дорофеева и Позитив сменят несколько модных образов.

На снимке певица позирует в белом костюме, состоящем из широких брюк и жакета со спущенными рукавами.  Дорофеева засветила блестящий бюстгальтер.

"Стиль для нас имеет огромное значение! Мы с Позитивом – настоящие фанаты интересной одежды, крутых мелодий и отрывных танцев. И мы вкладываем частичку своей души и индивидуального видения в каждый кадр "На Стиле", – рассказала звезда.

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Фото: Instagram

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Фото: Instagram

"Надя ты шикарна как всегда", "Надя ты такая красивая", "Надя, ты лучшая", "Красивая! Как всегда", "Чувствую, будет бомба", "Очень красивая", – прокомментировали пользователи.
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Источник:

"Сегодня"

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