Надя Дорофеева засветила блестящий бюстгальтер на съемках (фото)

Премьера нового видео группы "Время и Стекло" "На Стиле" состоится в начале 2017 года

Участница группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева порадовала поклонников на странице в Instagram ярким фото. На днях в Киеве прошли съемки нового клипа группы на композицию "На стиле".

В клипе Надя Дорофеева и Позитив сменят несколько модных образов.

На снимке певица позирует в белом костюме, состоящем из широких брюк и жакета со спущенными рукавами. Дорофеева засветила блестящий бюстгальтер.

"Стиль для нас имеет огромное значение! Мы с Позитивом – настоящие фанаты интересной одежды, крутых мелодий и отрывных танцев. И мы вкладываем частичку своей души и индивидуального видения в каждый кадр "На Стиле", – рассказала звезда.

Фото: Instagram

Фото: Instagram

"Надя ты шикарна как всегда", "Надя ты такая красивая", "Надя, ты лучшая", "Красивая! Как всегда", "Чувствую, будет бомба", "Очень красивая", – прокомментировали пользователи.