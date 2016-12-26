Написать песню о Рождестве и умереть в этот день: реакция соцсетей на смерть Джорджа Майкла

Сегодня, 26 декабря, мир потрясла шокирующая новость – в возрасте 53 лет ушел из жизни легендарный британский поп-певец Джордж Майкл.

Как сообщают СМИ, артист скончался дома. По предварительной информации певец умер в результате сердечного приступа. А в полиции отметили, что "подозрительных обстоятельств" смерти нет.

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Известие о кончине Джорджа Майкла многих застала врасплох, особенно учитывая его относительно "молодой" возраст. Многие пользователи социальных сетей на своих страницах выражают скорбь из-за смерти певца, особое внимание уделяя дню, когда это случилось – католическое Рождество. Ведь именно в репертуаре Джорджа Майкла есть одна из самых популярных песен об этом празднике.

Как-то очень тоскливо становится, когда нас покидают такие люди. RIP :( :( :( pic.twitter.com/7zeeSOh7by — Сергей Наумович (@sergonaumovich) 25 декабря 2016 г.

Написать песню про рождество и умереть на рождество. — ВП (@sranysovok) 25 декабря 2016 г.

Хоть не открывай ленту новостей :( Умер George Michael. RIP https://t.co/Iab4QdjmQs — Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) 26 декабря 2016 г.

Не бойтесь быть фриками, чувствуйте freedom, отдавайте свои сердца только to someone special. pic.twitter.com/X7irVr13zr — Comma (@comma_com_ua) 26 декабря 2016 г.

Вот Джордж Майкл пропагандистских песенок не пел – поэтому жалко без скандалов и излишнего морализаторства: https://t.co/nyCAaPZlKy — Евгений Понасенков (@Ponasenkov) 26 декабря 2016 г.

Джордж Майкл умер. Какой кошмар. Какой чудовищный год для музыки... https://t.co/tdabfUMvCS — Sam Klebanov (@SamKlebanov) 25 декабря 2016 г.

Внезапно умер крутой певец Джордж Майкл!!! На 54 году жизни....

Теперь весь день можно слушать его Last Christmas https://t.co/rv6NAf0pDv pic.twitter.com/4q5m9vlsBK — Капитан Прайс (@Price_Cap_UA) 25 декабря 2016 г.