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Написать песню о Рождестве и умереть в этот день: реакция соцсетей на смерть Джорджа Майкла http://www.segodnya.ua/img/article/7832/79_main.1482768357.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7832/79_tn.1482768357.jpg Звезды Смерть известнейшего певца шокировала весь мир

Написать песню о Рождестве и умереть в этот день: реакция соцсетей на смерть Джорджа Майкла

Сегодня, 18:04

Смерть известнейшего певца шокировала весь мир

Джордж Майкл. Фото: AFP
Джордж Майкл. Фото: AFP

Сегодня, 26 декабря, мир потрясла шокирующая новость – в возрасте 53 лет ушел из жизни легендарный британский поп-певец Джордж Майкл.

Как сообщают СМИ, артист скончался дома. По предварительной информации певец умер в результате сердечного приступа. А в полиции отметили, что "подозрительных обстоятельств" смерти нет.

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Известие о кончине Джорджа Майкла многих застала врасплох, особенно учитывая его относительно "молодой" возраст. Многие пользователи социальных сетей на своих страницах выражают скорбь из-за смерти певца, особое внимание уделяя дню, когда это случилось – католическое Рождество. Ведь именно в репертуаре Джорджа Майкла есть одна из самых популярных песен об этом празднике.

Джордж Майкл. Ушел...

Фото опубликовано Алексей Венедиктов (@aavst)

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Авторы:

Сергей Остапенко, Сергей Науменко

Источник:

"Сегодня"

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