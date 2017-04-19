Наш ответ "Оскару": лучших из лучших выбирали 243 академика в 13 номинациях

Уже завтра в Киеве состоится торжественная церемония вручения наград первой национальной кинопремии — "Золота Дзиґа". Мероприятие под условным названием "Наш ответ "Оскару" пройдет в зале одного из столичных отелей, и попасть туда можно будет только по пригласительным.

Победители будут награждены специально созданными к кинопремии статуэтками "Золота Дзиґа", над идеей которых работал известный скульптор Назар Билык (это его "Дождь" расположен на Пейзажной аллее в Киеве). Лидерами по количеству номинаций стали фильмы "Гнездо горлицы" Тараса Ткаченко(8 номинаций), "Моя бабушка Фани Каплан" Елены Демьяненко (7 номинаций) и короткометражка "Кровянка" Аркадия Непиталюка (6 номинаций). Лучших выбирали 243 академика, среди них — 161 мужчина и 82 женщины. Средний возраст экспертов — 40 лет. Среди академиков — представители всех кинематографических профессий, которые подали заявку на вступление в организацию.

Лучший фильм: четыре номинанта

На главную номинацию первой национальной кинопремии претендуют четыре картины:

"Гнездо горлицы". Драма об украинке Дарине, которая возвращается в родное село после двух лет заработков в Италии, где она трудилась прислугой, и узнает, что беременна.

"Моя бабушка Фанни Каплан". Трогательная история любви, которая разворачивается на фоне революционных событий начала ХХ века и толкает главную героиню на отчаянные поступки.

"Слуга народа-2". Комедия, где в главной роли — вымышленный президент Украины Василий Голобородько, который наконец придумал способ побороть олигархов и коррупцию.

"Теперь я буду любить тебя". Мелодрама об успешном бизнесмене, у которого накануне Рождества жизнь переворачивается с ног на голову: красавица жена уходит к другому, после чего он случайно знакомится с девушкой, у которой тоже проблем в любви хватает.

Режиссер: получит именную премию

Единственная среди номинаций, которую решили сделать именной, — награждение лучшего режиссера. Именно ему достанется премия имени Юрия Ильенко, который как режиссер снял легендарный украинский фильм "Белая птица с черной отметиной". Итак, в номинации представлены: Елена Демьяненко за свою драму "Моя бабушка Фанни Каплан", для которой это восьмая работа в качестве режиссера; Анатолий Матешко (драма "Плен" — 33-я по счету в его карьере) и Тарас Ткаченко ("Гнездо горлицы" — его первый полнометражный игровой фильм, который был признан лучшим на Одесском кинофестивале в прошлом году).

Лучший актер: номинант посмертно

На это звание претендуют Владимир Зеленский (за роль президента в "Слуге народа-2"),Виталий Линецкий (посмертно — за роль пьющего мужа в "Гнезде горлицы") и Олег Треповский (за роль закомплексованного одиночки в "Голденлав"). Зеленский в представлении не нуждается — уже более 15 лет он руководит студией "Квартал 95" и отвечает за юмор в нашей стране. Виталий Линецкий — любимый многими театральный и киноактер, трагически ушедший из жизнив 2014-м на 43-м году жизни. А о Треповском больше говорят его работы в театре русской драмы им. Леси Украинки: актеру 51 год, он имеет звание народного артиста (2011).

Лучшие актрисы: Фанни в положении

В номинации "Лучшие актрисы" заявлены: Римма Зюбина (за роль заробитчанки в драме "Гнездо горлицы"). За свою работу Римма уже была отмечена на прошлогоднем Одесском кинофесте, и, по словам актрисы, это первая в ее жизни роль, за которую ей действительно не стыдно. Также среди претенденток — 29-летняя Екатерина Молчанова (Фанни Каплан из одноименного фильма), которая специально для роли ходила по городу с завязанными глазами, ведь ее героиня была слепой. К слову, "Сегодня" узнала, что сейчас актриса находится на последних сроках беременности, и не факт, что придет на церемонию. Также среди номинантов — малоизвестная столичному зрителю актриса Дрогобычского театра Мария Свижинская ("Кровянка").

Другие номинации

Лучший актер второго плана: Николай Боклан, "Гнездо горлицы"; Евгений Кошевой, "Слуга народа-2"; Захарий Новицкий, "Кровянка".

Лучшая актриса второго плана: Наталья Васько, "Гнездо горлицы"; Валентина Заболотная (посмертно), "Гвоздь"; Коллектив девушек-каторжанок (Марина Куклина-Май, Анна Донченко, Ирина Цилык, Виктория Трофименко, Оксана и Марина Артеменко, Ярослава Беззабава, Елена Тополь, Дарья Римарева, Екатерина Некрасова), "Моя бабушка Фанни Каплан" (режиссер Алена Демьяненко); Дарья Полунина, "Кровянка".

Лучший оператор-постановщик: Никита Кузьменко, Александр Поздняков, "Живая ватра"; Ярослав Пилунский, "Кровянка"; Анатолий Химич, "Главная роль" (режиссер Сергей Буковский); Алексей Цвелодуб, "Плен" (режиссер Анатолий Матешко).

Лучший художник-постановщик: Александр Батенев, Сергей Бржестовский, "Моя бабушка Фанни Каплан"; Игорь Филиппов, "Гнездо горлицы"; Мария Шуб, "Теперь я буду любить тебя".

Лучший сценарист: Алена Демьяненко, Дмитрий Томашпольский, "Моя бабушка Фанни Каплан"; Аркадий Непыталюк, "Кровянка"; Тарас Ткаченко, "Гнездо горлицы"; Роман Ширман, "Теперь я буду любить тебя".

Лучший композитор: Антон Байбаков, "Кобзарь 2015"; Алла Загайкевич, "Живая ватра"; Тимур Полянский, "Моя бабушка Фанни Каплан".

Лучшие фильмы в номинациях

Анимационный. "Лахмитко" (приключения куклы, которая спешит другу на помощь); "Никита Кожемяка"(о борьбе сына богатыря с драконом); "Мишка и Лунная Дзвинка" (дружба земного мальчика и девочки с Луны).

Документальный. Главная роль", "Десять секунд", "Жива ватра", "Родные", "Украинские шерифы".

Короткий метр. "Голден лав" (о походе закомплексованного героя на свидания-пятиминутки); "Кровянка" (о знакомстве родителей с невесткой- еврейкой); "Гвоздь" (о застолье и планах обычной киевской семьи в 1995 году).