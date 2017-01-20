Настоящая домохозяйка: Ким Кардашьян удивила поклонников готовкой на кухне

36-летняя знаменитость разрезает томаты и делает салат, рядом лежит книга с рецептами и множество других ингредиентов

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян умеет удивлять своих поклонников не только нарядами. В Instagram появилось новое фото, где пышнотелая брюнетка якобы что-то готовит на кухне.

Снимок вызвал неоднозначную реакцию у поклонников звезды реалити-шоу.

Одни восхищаются ею, а другие подшучивают: "Да, я тоже, когда готовлю на кухне, то одеваюсь во все белое. Хотелось бы увидеть тебя после готовки", – пишет подписчица.

На снимке 36-летняя знаменитость разрезает томаты и делает салат, рядом лежит книга с рецептами и множество других ингредиентов.

Стоит отметить, что видеть Ким на кухне очень непривычно и необычно. Но тем не менее, снимок, наверное, не очень впечатлил ее поклонников и собрал только 870 тысяч лайков.

Ранее Ким Кардашьян подчеркнула сексуальные формы ультракоротким платьем.