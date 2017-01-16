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Настя Каменских не вместила пышные формы в бикини (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7887/49_main.1484582481.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7887/49_tn.1484582481.jpg Звезды Певица поделилась с поклонниками в соцсети снимками с экзотического путешествия

Настя Каменских не вместила пышные формы в бикини (фото)

Сегодня, 09:01

Певица поделилась с поклонниками в соцсети снимками с экзотического путешествия

Настя Каменских. Фото: Instagram
Настя Каменских. Фото: Instagram

Певица Настя Каменских порадовала поклонников на странице в Instagram  яркими фото с экзотического путешествия. Сейчас певица наслаждается отпуском в теплых краях.

На отдыхе Каменских продемонстрировала пышные формы в разноцветном купальнике. На снимке Настя позирует без макияжа в бикини, хвастаясь изменившейся фигурой.

Артистка не вместила бюст в бюстгальтере.

Сексуальное селфи звезды оразило поклонников: "Просто отпад, как хороша", "Какая классная фигура", "Настя отлично выглядите", "Что грудь сделала?", "Крутой купальник", "В прекрасной форме", "Вдруг грудь появилась", "Ух какая жаркая", – прокомментировали пользователи.

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Фото: Instagram

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Фото: Instagram

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Фото: Instagram
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Источник:

"Сегодня"

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