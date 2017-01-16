Настя Каменских не вместила пышные формы в бикини (фото)

Певица поделилась с поклонниками в соцсети снимками с экзотического путешествия

Певица Настя Каменских порадовала поклонников на странице в Instagram яркими фото с экзотического путешествия. Сейчас певица наслаждается отпуском в теплых краях.

На отдыхе Каменских продемонстрировала пышные формы в разноцветном купальнике. На снимке Настя позирует без макияжа в бикини, хвастаясь изменившейся фигурой.

Артистка не вместила бюст в бюстгальтере.

Сексуальное селфи звезды оразило поклонников: "Просто отпад, как хороша", "Какая классная фигура", "Настя отлично выглядите", "Что грудь сделала?", "Крутой купальник", "В прекрасной форме", "Вдруг грудь появилась", "Ух какая жаркая", – прокомментировали пользователи.

Фото: Instagram

Фото: Instagram

Фото: Instagram