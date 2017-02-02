Настя Каменских рассказала об операции на ноге и ужаснула металлическими скобками в теле (видео)

На днях Настя Каменских перенесла очередную операцию, о чем она рассказала в своем видеоблоге.

"Моя эпопея с ножками продолжается. Я приехала на третью операцию. У меня куча металла, можно сказать, что я "терминатор". Нужно, чтобы его оттуда достали. Я уже десять лет мечтала улучшить свой давнишний шрам от аварии, который у меня на левой ноге, поэтом попросила хирурга, чтобы он его заново сшил, чтобы была тоненькая ниточка", – призналась певица.

За два часа до операции Настя решила посмотреть сериал. Каменских увлеклась многосерийным фильмом "Место преступления: Нью-Йорк".

"Если вы, не дай Бог, попадете в такую ситуацию, что вам придется перенести операцию и отойти от своих дел, не расстраивайтесь, не унывайте, не дайте заполнить свою реабилитацию пессимизмом. Значит, это не просто так. Нужно остановиться на секунду, проанализировать. Вероятно, это новый этап в вашей жизни. У меня это так. Возможно, это странно звучит, но я благодарна, что в моей жизни произошла эта ситуация. Я очень много чего поняла", – поделилась артистка.

Напомним, Настя сильно травмировалась во время неудачного приземления с парашютом в июле прошлого года. Парашют попал в струю воздуха и не раскрылся.