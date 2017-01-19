Настя Каменских разгуливает на отдыхе в прозрачном нижнем белье (фото)
Артистка признается, что за праздники немного поправилась
Певица Настя Каменских продолжает наслаждаться экзотическим отдыхом. На странице в Instagram исполнительница поделилась соблазнительным фото, на котором предстала в кружевном комплекте и купальнике.
Артистка признается, что за праздники немного поправилась. ""У меня + 1 кг за две недели", — поделилась Настя на странице спортивного дневника.
Певица позирует в прозрачном нижнем белье, демонстрируя стройные ножки. Подписчики в восторге от фигуры Каменских.
"Какая вы шикарная", "Больше не худейте", "Красотка! Все естественно! Эротично и не пошло", "Неотразимая", "Ну очень сексуальная", "Классный костюмчик на классной фигуре", "Все хорошеешь и хорошеешь", - комментируют пользователи.
Фото: Instagram
Фото: Instagram
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