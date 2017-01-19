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Настя Каменских разгуливает на отдыхе в прозрачном нижнем белье (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7894/97_main.1484752069.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7894/97_tn.1484752069.jpg Звезды Артистка признается, что за праздники немного поправилась

Настя Каменских разгуливает на отдыхе в прозрачном нижнем белье (фото)

Сегодня, 09:01

Артистка признается, что за праздники немного поправилась

Настя Каменских. Фото: Instagram
Настя Каменских. Фото: Instagram

Певица Настя Каменских продолжает наслаждаться экзотическим отдыхом. На странице в Instagram исполнительница поделилась соблазнительным фото, на котором предстала в кружевном комплекте и купальнике.

Артистка признается, что за праздники немного поправилась. ""У меня + 1 кг за две недели", — поделилась  Настя на странице спортивного дневника.

Певица позирует в прозрачном нижнем белье, демонстрируя стройные ножки. Подписчики в восторге от фигуры Каменских.

"Какая вы шикарная", "Больше не худейте", "Красотка! Все естественно! Эротично и не пошло", "Неотразимая", "Ну очень сексуальная", "Классный костюмчик на классной фигуре", "Все хорошеешь и хорошеешь",  - комментируют пользователи.

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Фото: Instagram

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Фото: Instagram
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Источник:

"Сегодня"

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