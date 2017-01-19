Настя Каменских разгуливает на отдыхе в прозрачном нижнем белье (фото)

Артистка признается, что за праздники немного поправилась

Певица Настя Каменских продолжает наслаждаться экзотическим отдыхом. На странице в Instagram исполнительница поделилась соблазнительным фото, на котором предстала в кружевном комплекте и купальнике.

Артистка признается, что за праздники немного поправилась. ""У меня + 1 кг за две недели", — поделилась Настя на странице спортивного дневника.

Певица позирует в прозрачном нижнем белье, демонстрируя стройные ножки. Подписчики в восторге от фигуры Каменских.

"Какая вы шикарная", "Больше не худейте", "Красотка! Все естественно! Эротично и не пошло", "Неотразимая", "Ну очень сексуальная", "Классный костюмчик на классной фигуре", "Все хорошеешь и хорошеешь", - комментируют пользователи.

Фото: Instagram

Фото: Instagram