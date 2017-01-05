Натали Портман надеется вернуться в киновселенную Marvel

В мае 2016 года глава Marvel Кевин Файги официально подтвердил, что Натали Портман не вернется в трилогию о Торе, которая завершится фильмом "Тор: Рагнарек". Однако сама актриса прощаться с киновселенной Marvel не спешит и выражает надежду, что когда-нибудь ее героиня Джейн Фостер в MCU все-таки появится снова.

В интервью Deadline Натали Портман, игравшая Джейн Фостер в "Тор" и "Тор 2: Царство тьмы", подчеркнула, что съемки в супергеройских блокбастерах с точки зрения актера – это совершенно отличный от съемки в обычных фильмах процесс, требующий намного больше фантазии и воображения. "Для меня это настоящий вызов. Работая с синим экраном, недостаточно просто находиться в эмоциональном состоянии вашего персонажа — вы должны представить себе все, что снаружи и внутри, вы должны создать весь мир".

Предварительный актерский состав "Мстители: Война бесконечности" уже объявлен, и Натали Портман в нем не фигурирует – так что остается лишь надеяться, что когда-нибудь в будущем, после 2018 года, актриса все-таки вернется в MCU. "Тор: Рагнарек" без Джейн Фостер, но с Халком и Локи, появится на экранах кинотеатров в ноябре 2017 года.