Натали Портман не против возвращения в "Звездные войны"

Актриса Натали Портман сыграла роль королевы Амидалы в трех частях франшизы "Звездные войны", теперь, когда студии Disney удалось успешно возродить франшизу с помощью "Звездные войны: Пробуждение силы" и получить практически рекордную прибыль, Портман заявила, что не против идеи тоже когда-нибудь вернуться в "Звездные войны".

С появлением в кинотеатрах первого спин-оффа "Звездных войн" — "Изгой-один. Звездные войны: Истории", – стало понятно, что Disney собираются не только продолжать оригинальный сюжет, но и показывать зрителям предысторию культовой саги. Теоретически это означает возможность возвращения в новых фильмах героев прошлых эпизодов – и в том числе героини Натали Портман.

"Насколько я знаю, никто ко мне по этому поводу не обращался", – сказала Портман в новом интервью, одновременно признавшись, что была бы не против вернуться в франшизу. "Я считаю, что мне невероятно повезло стать частью вселенной "Звездных войн" и той мифологии, которая так повлияла на жизни множества людей. Мне кажется, Disney проделала невероятную работу, возродив франшизу".