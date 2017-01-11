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Натали Портман пожаловалась на высокий гонорар Эштона Катчера http://www.segodnya.ua/img/article/7871/89_main.1484136408.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7871/89_tn.1484136408.jpg Звезды Актриса рассказала про несправедливую разницу в гонораре с Эштоном Катчером

Натали Портман пожаловалась на высокий гонорар Эштона Катчера

Сегодня, 14:00

Актриса рассказала про несправедливую разницу в гонораре с Эштоном Катчером

Натали Портман. Фото: AFP
Натали Портман. Фото: AFP

Натали Портман и Эштон Катчер в 2011 году снимались вместе в фильме "Больше чем секс", и в недавнем интервью актриса вспомнила об этих съемках, причем не в самом позитивном контексте. Натали пожаловалась на дискриминацию женщин в Голливуде, заявив, что за тот проект Эштон получил гонорар, в три раза превышающий сумму, которую получила она.

"За съемки в фильме "Больше чем секс" Эштону Катчеру заплатили в три раза больше, чем мне. Я знала об этом и согласилась на такие условия, потому что в Голливуде есть вещи, которые оставляют за скобками", – рассказала Портман в интервью британскому Marie Claire, отметив, что даже в этом случае жаловаться на зарплату ей не приходится.

"Поскольку зарплата Эштона была в три раза больше моей, продюсеры сказали, что и стараться он должен в три раза больше. Но я не была так расстроена, как стоило бы. Я имею в виду, что нам все равно платят много, грех жаловаться. Но неравенство сумасшедшее",- отметила Портман.
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Источник:

hellomagazine

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