Натали Портман пожаловалась на высокий гонорар Эштона Катчера

Натали Портман и Эштон Катчер в 2011 году снимались вместе в фильме "Больше чем секс", и в недавнем интервью актриса вспомнила об этих съемках, причем не в самом позитивном контексте. Натали пожаловалась на дискриминацию женщин в Голливуде, заявив, что за тот проект Эштон получил гонорар, в три раза превышающий сумму, которую получила она.

"За съемки в фильме "Больше чем секс" Эштону Катчеру заплатили в три раза больше, чем мне. Я знала об этом и согласилась на такие условия, потому что в Голливуде есть вещи, которые оставляют за скобками", – рассказала Портман в интервью британскому Marie Claire, отметив, что даже в этом случае жаловаться на зарплату ей не приходится.

"Поскольку зарплата Эштона была в три раза больше моей, продюсеры сказали, что и стараться он должен в три раза больше. Но я не была так расстроена, как стоило бы. Я имею в виду, что нам все равно платят много, грех жаловаться. Но неравенство сумасшедшее",- отметила Портман.