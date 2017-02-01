Наталка Карпа сняла в новом клипе мужа (фото)
Певица под вдохновением от путешествия в Париж написала музыку к новому синглу
Певица Наталка Карпа представила романтический трек. Певица под вдохновением от путешествия в Париж написала музыку к новому синглу и пожелала всем найти свою половинку.
"Ця пісня повністю перекликається з моїми відчуттями зараз. Хочу, аби ви насолоджувались коханням і знайшли того, хто буде для вас +1 всюди: незалежно від місця та часу. Дуже символічно, що презентую її якраз перед річницею заручин. Я знайшла свого +1 і Вам цього бажаю", – комментирует Наталка Карпа.
Премьера клипа на песню "Плюс один" планируется 14 февраля. Известно, что в новом видео появиться и муж певицы.
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