Наталка Карпа сняла в новом клипе мужа (фото)

Сегодня, 18:00

Певица под вдохновением от путешествия в Париж написала музыку к новому синглу 

Наталка Карпа. Фото: Facebook
Наталка Карпа. Фото: Facebook

Певица Наталка Карпа представила романтический трек. Певица под вдохновением от путешествия в Париж написала музыку к новому синглу и пожелала всем найти свою половинку.

"Ця пісня повністю перекликається з моїми відчуттями зараз. Хочу, аби ви насолоджувались коханням і знайшли того, хто буде для вас +1 всюди: незалежно від місця та часу. Дуже символічно, що презентую її якраз перед річницею заручин. Я знайшла свого +1 і Вам цього бажаю", – комментирует Наталка Карпа.

Премьера клипа на песню "Плюс один" планируется 14 февраля. Известно, что в новом видео появиться и муж певицы.  

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"Сегодня"

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