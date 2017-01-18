Наталка Карпа в бикини похвасталась отдыхом на Шри-Ланке (фото)

Певица Наталка Карпа вместе с мужем Евгением Тереховым проводит зимние каникулы в теплых краях. На странице в Facebook Наталка поделилась живописными фото с экзотического путешествия.

Для отпуска Карпа выбрала Шри-Ланку. Супруги наслаждаются отдыхом на курорте Тангалле, на берегу Индийского океана. Певица показала, как в ярком купальнике "ловит океанский бриз".

"Хто багато працює, той потім гарно відпочиває...правда цю істину, я зрозуміла нещодавно, бо в робочому режимі проводила майже весь свій час, і релаксом навіть не попахувало. Моя орбіта рухалась лише у хардворк режимі. Минулий рік був дуже насиченим в усіх планах, і в кінці року вдалось активно попрацювати, щоб тепер взяти маленький тайм-аут для відновлення, зібрати всі свої думки докупи, розставити пріоритети, та зрештою піймати натхнення. Інколи в думках, як мантру,проговорюю собі: "виснаження – це зло! Карпа, навчись відпочивати, для того, щоб з подвійною віддачею, потім працювати!". Інколи пошуки себе тривають і досі...Вмійте і працювати, і відпочивати", – поделилась звезда в соцсети.

Фото: facebook.com/natalika.karpa

Фото: facebook.com/natalika.karpa

Фото: facebook.com/natalika.karpa