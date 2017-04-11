Наталья Могилевская и Monatik представили новую версию песни "Я завелась"

Наталья Могилевская представила новую версию песни "Я завелась", написанную в соавторстве с Дмитрием Монатиком.

"Дима Монатик – удивительно позитивный и светлый человек, мой давний друг, и в прошлом даже сотрудник нашей компании Talant. Мы слышали его первые песни, мы наблюдали, как развивался его музыкальный вкус, мы рады безумно сегодня его успехам. Рада презентовать вам нашу совместную работу, первую в макси-сингле "Я завелась""- комментирует звездное сотрудничество Могилевская.

Вместе с выходом песни, Наталья презентовала клип, режиссером которого стала Инна Грабар.