Наталья Водянова гуляет в горах вместе с младшими сыновьями (фото)

Супермодель Наталья Водянова порадовала поклонников на странице в Instagram трогательным семейным фото. Модель опубликовала снимок, на котором гуляет в горах вместе с младшими сыновьями.

"Пусть в Новом Году вам все будет легко!",– подписала она кадр, в котором несет двух малышей на себе, одного – на груди, а другого – на спине.

Напомним, Наталья растит пятерых детей: 15-летнего Лукаса, 10-летнюю Неву, 9-летнего Виктора, 2-летнего Максима и 6-месячного Романа.

"Наташа ты умница, с Новым Годом", "Супермама", "5 детей! Как здорово!", Счастливая мамочка", "Какая молодец", – прокомментировали пользователи.

Фото: Instagram