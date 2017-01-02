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Наталья Водянова гуляет в горах вместе с младшими сыновьями (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7851/29_main.1483346484.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7851/29_tn.1483346484.jpg Звезды Модель растит пятерых детей

Наталья Водянова гуляет в горах вместе с младшими сыновьями (фото)

Сегодня, 11:30

Модель растит пятерых детей

Наталья Водянова. Фото: Instagram
Наталья Водянова. Фото: Instagram

Супермодель Наталья Водянова порадовала поклонников на странице в Instagram трогательным семейным фото. Модель опубликовала снимок, на котором гуляет в горах вместе с младшими сыновьями.

"Пусть в Новом Году вам все будет легко!",– подписала она кадр, в котором несет двух малышей на себе, одного – на груди, а другого – на спине.

Напомним, Наталья растит пятерых детей: 15-летнего Лукаса, 10-летнюю Неву, 9-летнего Виктора, 2-летнего Максима и 6-месячного Романа.

"Наташа ты умница, с Новым Годом", "Супермама", "5 детей! Как здорово!", Счастливая мамочка", "Какая молодец", – прокомментировали пользователи.

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Фото: Instagram
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Источник:

"Сегодня"

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