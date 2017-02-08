Наталья Водянова рассказала, почему посадила детей на диету

Сегодня, 15:00

Модель признается, что она регулярно придерживается диеты, позволяя себе лишь один разгрузочный день в неделю

Наталья Водянова. Фото: REX
Наталья Водянова. Фото: REX

Супермодель Наталья Водянова появилась на обложке британского журнала Porter и рассказала изданию, почему она посадила детей на диету. Водянова призналась, что постоянно воюет со своими детьми, в частности из-за еды. 34-летняя мама пятерых детей — 16-летнего Лукаса, 10-летней Невы, 9-летнего Виктора от Джастина Портмана и 3-летнего Максима и годовалого Романа от Антуана Арно — рассказала, что просит детей придерживаться особо рациона. По словам Натальи, когда ее старшему сыну Лукасу стукнуло десять, она посадила его на строгую диету.

"Мой сын наел щеки! Я сказала ему: "Ты не можешь просто так продолжать объедаться и наблюдать, как у тебя растет живот". Я становлюсь очень строгой, когда дело касается всех тех вредностей, которые они едят. Я постоянно говорю своим детям, что они замечательные, красивые и тому подобное, но прошу их следить за тем, что они едят, потому что эти пищевые привычки останутся с ними на всю жизнь. Важно приучить детей делать здоровый выбор с самого начала",— считает Наталья.

Водянова работает моделью с 17 лет, так что она не понаслышке знает о том, как важно следить за своим весом. Модель признается, что она регулярно придерживается диеты, позволяя себе лишь один разгрузочный день в неделю: "Когда я переехала во Францию, то каждое утро ела на завтрак булочку с шоколадом. Так продолжалось два года. Однажды я проснулась и поняла, что больше не могу на них смотреть. Сейчас я ем такую булку раз в неделю по субботам и половинку отдаю своей дочке — это наш с ней ритуал".
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