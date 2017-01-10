Наташа Королева оконфузилась в наряде с прозрачным декольте (фото)

С 4 по 8 января в Сочи прошел ежегодный музыкальный фестиваль продюсерского центра Григория Лепса "Рождество на Роза Хутор". Среди участников концерта – Вера Брежнева, Светлана Лобода, Наташа Королева, группа "Время и стекло", Настя и Потап (приняли участие в творческом вечере Константина Меладзе) и многие другие.

Для вступления Наташа Королева выбрала пышное платье с цветным подолом и прозрачным декольте. "Прекрасный праздник! Спасибо Григорий Лепс за приглашение насладится невероятной атмосферой фестиваля Рождество на Роза Хутор! Мне очень понравилось ! Напрашиваюсь на следующий год", – подписала кадр звезда.

Подписчики остались не в восторге от образа артистки и раскритиковали ее за неудачный наряд: "Что на вас надето", "Платье очень сочное! Красиво", "Ужас, какая безвкусица!", "Отвратительный наряд", "Платье жуткое!", – прокомментировали пользователи.

Кадр из видео