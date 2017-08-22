Наташа Королева поделилась фото со своей свадьбы с Тарзаном

Сегодня, 11:00

 Наташа Королева и ее супруг Сергей Глушко в браке уже 14 лет

Наташа Королева с мужем. Фото: Instagram
Наташа Королева с мужем. Фото: Instagram

Наташа Королева и Сергей Глушко (Тарзан) празднуют 14-ю годовщину свадьбы.

На странице в Instagram Королева опубликовала свадебное фото с Сергеем и написала трогательное признание в любви.

Королева и Глушко поженились 21 августа 2003 года.

"Мой любимый, 14 лет тому назад ты, наверное, не подозревал, что я та еще ШТУЧКА и со мной будет ох, как не просто! Ты взял меня в свои сильные руки, стараясь нести меня по жизни нежно с любовью, преодолевая все препятствия! Не отпускай меня из своих рук! Никогда", – подписала кадр певица.

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Фото: Instagram

Напомним, супруги воспитывают 15-летнего сына Архипа. Парень учится в Майами. Недавно  Королева и ее супруг  устроили вечеринку на лужайке своего дома.
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"Сегодня"

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