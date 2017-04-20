Наташу Королеву обвинили в безвкусице

Сегодня, 09:31

43-летняя Королева появилась на презентации нового аромата от французского парфюмера в ярком костюме

Наташа Королева. Фото: Instagram
Наташа Королева. Фото: Instagram

Певица Наташа Королева удивила ярким образом. 43-летняя Королева появилась на презентации нового аромата от французского парфюмера Пьера Монталя в оригинальном "пижамном" костюме с цветочным принтом.

Под жакет артистка надела черную водолазку. Свой наряд Наталья дополнила пучком, круглыми очками, кедами и красной помадой.

Звезду обвинили в безвкусице: "Колхоз", "Ну деревня, как ни крути!", "Со вкусом как-то не сложилось", "Все больше становится похожа на свою маму", "Деревенщина", "Почему она всегда нелепо выглядит. Деревню из девушки не выбили", "Мартышка и очки", "Чудо", – комментируют пользователи.

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Фото: Instagram 

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Фото: Instagram 
королева, Наташа Королева

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"Сегодня"

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