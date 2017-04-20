Наташу Королеву обвинили в безвкусице

Певица Наташа Королева удивила ярким образом. 43-летняя Королева появилась на презентации нового аромата от французского парфюмера Пьера Монталя в оригинальном "пижамном" костюме с цветочным принтом.

Под жакет артистка надела черную водолазку. Свой наряд Наталья дополнила пучком, круглыми очками, кедами и красной помадой.

Звезду обвинили в безвкусице: "Колхоз", "Ну деревня, как ни крути!", "Со вкусом как-то не сложилось", "Все больше становится похожа на свою маму", "Деревенщина", "Почему она всегда нелепо выглядит. Деревню из девушки не выбили", "Мартышка и очки", "Чудо", – комментируют пользователи.

Фото: Instagram

Фото: Instagram