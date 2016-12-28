Названа причина смерти Кэрри Фишер

Актриса была подключена к аппарату искусственного жизнеобеспечения

СМИ назвали причину смерти американской актрисы Кэрри Фишер, известной по роли принцессы Леи Органы в "Звездных войнах". Как передает TMZ, артистка умерла от остановки сердца.

Утверждается, что в больнице Фишер была подключена к аппарату искусственного жизнеобеспечения, и ее состояние не улучшалось.

По информации издания, члены семьи актрисы обсуждали вариант с отключением ее от аппарата, но утром во вторник, 27 декабря, сердце Фишер остановилось, и она умерла.

Харрисон Форд выразил соболезнования в связи с гибелью актрисы и его напарницы на съемках фильмов саги "Звездные войны" Кэрри Фишер.