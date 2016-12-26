Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Названы главные активистки среди знаменитостей http://www.segodnya.ua/img/article/7831/82_main.1482755637.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7831/82_tn.1482755637.jpg Звезды В списке Леди Гага, Бейонсе, Мишель Обама, Хиллари Клинтон и многие другие 

Названы главные активистки среди знаменитостей

Сегодня, 14:40

В списке Леди Гага, Бейонсе, Мишель Обама, Хиллари Клинтон и многие другие 

Селена Гомес возглавила список. Фото: AFP
Селена Гомес возглавила список. Фото: AFP

Певицы и подруги Селена Гомес и Тейлор Свифт попали в список знаменитых женщин, которые в 2016 году проявили себя как активисты, вдохновили людей и изменили тон общественных дискуссий.

Рейтинг составило издание ET Online.

Кроме того, в список также включена певица Леди Гага. Отмечается, что благодаря ее песне Til It Happens to You из документального фильма "Зона охоты" вновь начала обсуждаться тема сексуального насилия.

Кроме того, большой резонанс в 2016 году вызвал альбом Lemonade певицы Бейонсе, поэтому издание включило артистку в свой итоговый список. В перечень также попала актриса Рене Зеллвегер, выступившая против дискриминации по возрасту в Голливуде.

Первую леди США Мишель Обаму издание назвало источником надежды, который так нужен стране, и образцом класса и достоинства. Еще один политик в списке – экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон, которая поиграла президентские выборы.

Вместе с тем в перечне есть и актриса Шейлин Вудли, которая протестовала против строительства нефтепровода Dakota Access. Также в рейтинг включили актрису Эмбер Херд, которая рассказала о пережитом опыте домашнего насилия.
рейтинг, клинтон, актриса, гага, бейонсе, леди гага, свифт, список, рене зеллвегер, тейлор свифт, Хиллари Клинтон, гомес, шейлин вудли

Вы сейчас просматриваете новость "Названы главные активистки среди знаменитостей". Другие Новости про звезд смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

gazeta.ru

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Шоу-бизнес

Сексуальный клип на саундтрек к фильму "На 50 оттенков темнее"

17 Декабря, 05:11

В неофициальном ролике представлена нарезка горячих кадров из нового фильма

Звезды

Сестры Белла и Джиджи Хадид. Фото: V Magazine

ТОП-5 самых популярных девушек 2016 года в Instagram

16 Декабря, 07:50

Первое место заняла 21-летняя Джиджи Хадид, за год на ее страницу подписались более 16 миллионов человек

Звезды

Селена Гомес. Фото: Instagram

Селена Гомес стала самой популярной звездой в Instagram

5 Декабря, 19:00

Второе место в рейтинге самых популярных пользователей Instagram заняла подруга Селены - певица Тейлор Свифт

Мода

Наряд Тейлор Свифт назван одним из лучших. Фото: AFP

Названы лучшие образы знаменитостей на красных дорожках 2016 года

5 Декабря, 18:40

Самой стильной на церемонии вручения премии "Грэмми" газвана певица Тейлор Свифт в наряде от Atelier Versace

Звезды

Софи Тернер. Фото: AFP

Звезда "Игры престолов" Софи Тернер завела роман с известным музыкантом

7 Ноября, 18:00

В подружках Джо Джонаса успели побывать многие красотки - от Джиджи Хадид до Тейлор Свифт

Звезды

Cамой высокооплачиваемой женщиной в мире музыки стала Тейлор Свифт. Фото: AFP

Адель, Рианна и Бейонсе вошли в рейтинг самых богатых певиц мира

4 Ноября, 18:30

Третье место занимает Мадонна с 76,5 миллионами долларов

Звезды

Тейлор Свифт. Фото: instagram.com/taylorswift

Американский журнал опозорил Тейлор Свифт прямо на обложке

4 Ноября, 02:09

US Magazine не ограничился заголовком и скандальной подписью

Звезды

Леди Гага. Фото: AFP

Леди Гага установила новый рекорд

3 Ноября, 18:00

Певица поблагодарила поклонников за их любовь и поддержку

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.