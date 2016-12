Названы главные активистки среди знаменитостей

Певицы и подруги Селена Гомес и Тейлор Свифт попали в список знаменитых женщин, которые в 2016 году проявили себя как активисты, вдохновили людей и изменили тон общественных дискуссий.

Рейтинг составило издание ET Online.

Кроме того, в список также включена певица Леди Гага. Отмечается, что благодаря ее песне Til It Happens to You из документального фильма "Зона охоты" вновь начала обсуждаться тема сексуального насилия.

Кроме того, большой резонанс в 2016 году вызвал альбом Lemonade певицы Бейонсе, поэтому издание включило артистку в свой итоговый список. В перечень также попала актриса Рене Зеллвегер, выступившая против дискриминации по возрасту в Голливуде.

Первую леди США Мишель Обаму издание назвало источником надежды, который так нужен стране, и образцом класса и достоинства. Еще один политик в списке – экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон, которая поиграла президентские выборы.

Вместе с тем в перечне есть и актриса Шейлин Вудли, которая протестовала против строительства нефтепровода Dakota Access. Также в рейтинг включили актрису Эмбер Херд, которая рассказала о пережитом опыте домашнего насилия.