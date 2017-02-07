Названы лучшие режиссеры последних 25 лет

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Ни одной женщины в ТОП-10 самых лучших режиссеров нет

Ричард Линклейтер назван самым лучшим режиссером. Фото: Twitter ‏@LastVideoShop
Ричард Линклейтер назван самым лучшим режиссером. Фото: Twitter ‏@LastVideoShop

Американец Ричард Линклейтер назван самым лучшим режиссером за последние 25 лет. Об этом сообщает Quartz со ссылкой на данные Metacritic.

По данным издания, Линклейтер занял первое место в рейтинге 100 лучших режиссеров. Отмечается, что при составлении списка учитывались тысячи рецензий.

На втором месте оказался Майк Ли, а на третьем – Джафар Панахи.

В первую десятку также попали Жан-Пьер Дарденн, братья Итан и Джоэл Коэны, Хирокадзу Корээда, Стивен Спилберг, Мартин Скорсезе, Педро Альмодовар и Вернер Херцог. Ни одной женщины-режиссера в ТОП-10 нет.

Как отмечает издание, большинство представленных рецензий написаны американскими критиками в основном об американских фильмах, хотя многие иностранные картины, выходившие в прокат в США, тоже получали рейтинги.
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Источник:

gazeta.ru

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