Названы лучшие режиссеры последних 25 лет

Ни одной женщины в ТОП-10 самых лучших режиссеров нет

Американец Ричард Линклейтер назван самым лучшим режиссером за последние 25 лет. Об этом сообщает Quartz со ссылкой на данные Metacritic.

По данным издания, Линклейтер занял первое место в рейтинге 100 лучших режиссеров. Отмечается, что при составлении списка учитывались тысячи рецензий.

На втором месте оказался Майк Ли, а на третьем – Джафар Панахи.

В первую десятку также попали Жан-Пьер Дарденн, братья Итан и Джоэл Коэны, Хирокадзу Корээда, Стивен Спилберг, Мартин Скорсезе, Педро Альмодовар и Вернер Херцог. Ни одной женщины-режиссера в ТОП-10 нет.

Как отмечает издание, большинство представленных рецензий написаны американскими критиками в основном об американских фильмах, хотя многие иностранные картины, выходившие в прокат в США, тоже получали рейтинги.