Названы самые вероятные жертвы седьмого сезона "Игры престолов"

Портал Sports Betting Experts в преддверии премьеры 7 сезона "Игры престолов", до которой остается еще чуть меньше полугода, составил список самых вероятных жертв нового сезона сериала, известного практически рекордным количеством убийств персонажей.

Рейтинг самых вероятных жертв 7 сезона "Игры престолов" был составлен по результатам опроса, в котором приняли участие 10 тысяч поклонников. Возглавляет рейтинг Теон Грейджой, в смерти которого в новом сезоне "Игры престолов" уверены 14% зрителей.

"Серебро" рейтинга взяла Мелисандра, за которую проголосовали 8% участников опроса. Тройку сомнительных лидеров замыкает Давос Сиворт, на четвертом месте расположился Джорах Мормонт.

Как видно, ключевые герои "Игры престолов" в рейтинг наиболее вероятных жертв не попали. Единственные исключения – Джейми и Серсея Ланнистеры, а также Эурон Грейджой. Наиболее безопасная позиция, как считают поклонники "Игры престолов" – у Брана Старка, Дейенерис Таргариен и Джона Сноу.

Напомним, 7 и предпоследний сезон "Игры престолов", который будет насчитывать всего 7 эпизодов вместо традиционных 10, появится на экранах позднее обычного – предположительно 25 июня 2017.