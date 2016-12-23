Не похожа на себя: помолодевшая Алла Пугачева затмила Валерию и поразила внешним видом (фото)

Примадонна в этом году похудела и поменяла имидж

67-летняя Алла Пугачева не перестает радовать поклонников переменами во внешности. На днях состоялись съемки новогоднего выпуска шоу Максима Галкина "МакимМаксим", в эфире которого появится Пугачева.

На странице в Instagram Валерия поделилась эксклюзивным фото из-за кулис. На снимке Примадонна позирует в компании Валерии и дочери Кристины Орбакайте.

Пугачева, которая в этом году похудела и поменяла имидж, затмила всех. Супруга Галкина выбрала для съемок черное платье с открытыми плечами.

Алла Борисовна поразила помолодевшим лицом.

"Пугачева под Аниту Цой старается выглядеть!", "Алла похожа на Елену Воробей, наверное, был один пластический хирург", "Вечно молодые", "На одно лицо", "Как вы все похожи", "Пугачева очень круто выглядит", "Алла Борисовна похожа на Леонтьева после операции, Кристина – мамина тень", "Ну близнецы", "Пугачева вообще на себя не похожа", "Пугачева выглядит моложе всех", "Молодеет и молодеет", "Такое ощущение, что все молодеют с каждым годом", "Алла Борисовна как девочка", – прокомментировали пользователи.

Фото: Instagram