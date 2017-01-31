"Не позорьте мужа": Глюкозу осудили за провокационное фото с Сергеем Шнуровым (фото)

Певица Глюкоза в очередной раз удивила поклонников провокационным фото. Наталья опубликовала снимок, который был сделан во время отдыха в США.

В Санта-Монике певица встретилась с солистом группы "Ленинград" Сергеем Шнуровым. Артистка в платье-кольчуге позирует в неоднозначной позе.

"ОПА! Это – УСПЕХ", – подписала кадр звезда.

Пользователи осудили Глюкозу за неподобающее поведение: "Пошлая и совсем не интересная", "Унылая бездарность", "Удалите фото, не позорьте своего мужа, если вы его конечно хоть немного уважаете", "Противно просто", "Помешательство какое-то", "Как девушка с бульвара красных фонарей", "Пошлятина", – комментируют пользователи.

Фото: Instagram