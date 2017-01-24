Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости культуры Новости про звезд
"НЕАНГЕЛЫ" презентовали новую версию клипа "Сережа" (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7912/24_main.1485257799.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7912/24_tn.1485257799.jpg Звезды Участницы группы решили исполнить пожелания поклонников, выпустив вторую режиссерскую версию клипа

"НЕАНГЕЛЫ" презентовали новую версию клипа "Сережа" (видео)

Сегодня, 14:30

Участницы группы решили исполнить пожелания поклонников, выпустив вторую режиссерскую версию клипа

Группа &quot;НЕАНГЕЛЫ&quot;
Группа "НЕАНГЕЛЫ"

За несколько недель до Нового 2017 года состоялась премьера нового видео группы НЕАНГЕЛЫ – "СЕРЕЖА". Только за первый месяц ротации клип набрал более 2-х миллионов просмотров в YouTube и более 900 комментариев.

Мнения поклонников разделились – одни восхищались оригинальным режиссерским решением, непосредственностью и самоиронией главных героинь, другие же жаловались, что в новом клипе слишком мало самих НЕАНГЕЛОВ – Славы и Виктории.

Через несколько дней после премьеры, в сети возник импровизированный флэшмоб. Поклонники сняли сотни фан-роликов, из которых получилась народная версия клипа "СЕРЕЖА". В благодарность за такую активность, комментарии, просмотры НЕАНГЕЛЫ решили исполнить пожелания поклонников, выпустив вторую режиссерскую версию клипа "СЕРЕЖА". В этот раз в главных ролях только Слава, Виктория и 100 Сереж.

"Мы всегда читаем комментарии и прислушиваемся к мнению фанов. Теперь есть две версии клипа – "на любой вкус и цвет". НЕАНГЕЛОВ много не бывает", – комментирует Виктория.

"Теперь этот клипа можно показывать детям", – считает Слава.
видео, премьера, версии, премьеры, YouTube, неангелы, версия, Сережа, группы

Вы сейчас просматриваете новость ""НЕАНГЕЛЫ" презентовали новую версию клипа "Сережа" (видео)". Другие Новости про звезд смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Звезды

Настя Каменских. Фото: Instagram

Бали,Таиланд и Шри-Ланка: где и как проводят зимние каникулы звезды

21 Января, 09:31

Полякова и Яремчук отдыхают на Бали, а Каменских в теплых краях не забывает о спорте

Звезды

Слава Каминская с мужем. Фото: Instagram

Слава из "НЕАНГЕЛОВ" в купальнике пожаловалась на лишний вес: "Долго мне придется издеваться над собой"

12 Января, 17:30

Певица призналась, что на отдыхе с мужем забросила диету 

Звезды

Виктория Смеюха. Фото: Instagram

Без макияжа в купальнике: Вика из "НЕАНГЕЛОВ" показала, как начинается ее утро в Таиланде

11 Января, 16:00

У бассейна артистка похвасталась фигурой в купальнике

Звезды

Слава Каминская. Фото: Instagram

Слава из "НЕАНГЕЛОВ" без купальника позировала мужу на отдыхе

7 Января, 08:58

Исполнительница вместе с мужем Эдгаром наслаждается роскошным отдыхом

Звезды

Слава Каминская с мужем. Фото: Instagram

Слава из "НЕАНГЕЛОВ" в бикини похвасталась отдыхом на Сейшельских островах

6 Января, 09:01

Певица продемонстрировала фигуру в ярком купальнике на фоне океана

Звезды

Виктория Смеюха. Фото: Instagram

Вика из "НЕАНГЕЛОВ" в смелом купальнике устроила фотосессию в Таиланде

5 Января, 09:01

После новогодних концертов исполнительница восстанавливает силы в теплых краях

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.