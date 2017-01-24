"НЕАНГЕЛЫ" презентовали новую версию клипа "Сережа" (видео)
Участницы группы решили исполнить пожелания поклонников, выпустив вторую режиссерскую версию клипа
За несколько недель до Нового 2017 года состоялась премьера нового видео группы НЕАНГЕЛЫ – "СЕРЕЖА". Только за первый месяц ротации клип набрал более 2-х миллионов просмотров в YouTube и более 900 комментариев.
Мнения поклонников разделились – одни восхищались оригинальным режиссерским решением, непосредственностью и самоиронией главных героинь, другие же жаловались, что в новом клипе слишком мало самих НЕАНГЕЛОВ – Славы и Виктории.
Через несколько дней после премьеры, в сети возник импровизированный флэшмоб. Поклонники сняли сотни фан-роликов, из которых получилась народная версия клипа "СЕРЕЖА". В благодарность за такую активность, комментарии, просмотры НЕАНГЕЛЫ решили исполнить пожелания поклонников, выпустив вторую режиссерскую версию клипа "СЕРЕЖА". В этот раз в главных ролях только Слава, Виктория и 100 Сереж.
"Мы всегда читаем комментарии и прислушиваемся к мнению фанов. Теперь есть две версии клипа – "на любой вкус и цвет". НЕАНГЕЛОВ много не бывает", – комментирует Виктория.
"Теперь этот клипа можно показывать детям", – считает Слава.
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