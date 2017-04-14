Нелли Фуртадо рассталась с мужем после восьми лет брака

В марте этого года Нелли Фуртадо выпустила новый долгожданный альбом The Ride. В эфире шоу ITV’s Loose Women Нелли сделала откровенное признание – ее брак с кубинским звукорежиссером Демасио Кастелльном подошел к концу.

Расстаться с мужем после восьми лет отношений Фуртадо решила летом 2016 года. Это был один из самых непростых периодов в ее жизни, признается певица, и, конечно, спасла ее от переживаний музыка. Впрочем, уже сейчас говорить о разводе Фуртадо старается с юмором. "Я теперь одна. Кто-то должен внести правки в статью обо мне в "Википедии", а то это мешает налаживанию моей личной жизни",- сказала Нелли в телеэфире.

Нелли воспитывает 13-летнюю дочь Невис, отцом которой является музыкант Джаспер Гэхания. Сейчас сердце певицы свободно и она не торопиться в него кого-то впускать. В приоритете для Фуртадо сейчас – отношения с дочерью. "Когда дочь была маленькая, я брала ее в туры. Она была на грудном вскармливании, и это было крайне утомительно для нас обеих. Карьерные взлеты – это, конечно, здорово. Но иногда вы просто хотите сидеть дома, печь для дочери кексы, убирать дом и заниматься собой. Мне важно оставаться в балансе со своими эмоциями ради дочери",- рассказала певица.