Никита Пресняков устроил шумную вечеринку в доме Аллы Пугачевой (фото)

Новый год внук Аллы Пугачевой отметил с невестой и друзьями

Новый год старший внук Аллы Пугачевой – музыкант Никита Пресняков отметил в ее особняке.

Напомним, в первое время после переезда Аллы Пугачевой к супругу Максиму Галкину в замок в деревне Грязь, который он построил специально для нее, в особняке Примадонны жила ее дочь Кристина Орбакайте с семьей.

В новогоднюю ночь сын Орбакайте и Преснякова со своей возлюбленной Аленой Красновой устроил шумную вечеринку, на которую пригласил друзей. Знаменитая бабушка не так давно подарила Никите свой роскошный дом.

На странице в Instagram Краснова поделилась фото с праздника. Гости позировали на фоне портретов Пугачевой.

Фото: Instagram

Фото: Instagram

Фото: Instagram