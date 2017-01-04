Никита Пресняков устроил шумную вечеринку в доме Аллы Пугачевой (фото)
Новый год внук Аллы Пугачевой отметил с невестой и друзьями
Новый год старший внук Аллы Пугачевой – музыкант Никита Пресняков отметил в ее особняке.
Напомним, в первое время после переезда Аллы Пугачевой к супругу Максиму Галкину в замок в деревне Грязь, который он построил специально для нее, в особняке Примадонны жила ее дочь Кристина Орбакайте с семьей.
В новогоднюю ночь сын Орбакайте и Преснякова со своей возлюбленной Аленой Красновой устроил шумную вечеринку, на которую пригласил друзей. Знаменитая бабушка не так давно подарила Никите свой роскошный дом.
На странице в Instagram Краснова поделилась фото с праздника. Гости позировали на фоне портретов Пугачевой.
Фото: Instagram
Фото: Instagram
Фото: Instagram
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