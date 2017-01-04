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Никита Пресняков устроил шумную вечеринку в доме Аллы Пугачевой (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7854/76_main.1483522557.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7854/76_tn.1483522557.jpg Звезды Новый год внук Аллы Пугачевой отметил с невестой и друзьями

Никита Пресняков устроил шумную вечеринку в доме Аллы Пугачевой (фото)

Сегодня, 12:00

Новый год внук Аллы Пугачевой отметил с невестой и друзьями

Никита Пресняков с невестой. Фото: Instagram
Никита Пресняков с невестой. Фото: Instagram

Новый год старший внук Аллы Пугачевой – музыкант Никита Пресняков отметил в ее особняке.

Напомним, в первое время после переезда Аллы Пугачевой к супругу Максиму Галкину в замок в деревне Грязь, который он построил специально для нее, в особняке Примадонны жила ее дочь Кристина Орбакайте с семьей.

В новогоднюю ночь сын Орбакайте и Преснякова со своей возлюбленной Аленой Красновой устроил шумную вечеринку, на которую пригласил друзей. Знаменитая бабушка не так давно подарила Никите свой роскошный дом.

На странице в Instagram Краснова поделилась фото с праздника. Гости позировали на фоне портретов Пугачевой.

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Фото: Instagram 

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Фото: Instagram 

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Фото: Instagram 

#mannequinchallenge когда немножко запоздали

Видео опубликовано Alena Krasnova, 19 (@alenaakrasnova)

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Источник:

"Сегодня"

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