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Николь Кидман больше не хочет заводить детей http://www.segodnya.ua/img/article/7868/56_main.1484047554.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7868/56_tn.1484047554.jpg Звезды Актриса впервые прокомментировала слухи об усыновлении пятого ребенка

Николь Кидман больше не хочет заводить детей

Сегодня, 15:30

Актриса впервые прокомментировала слухи об усыновлении пятого ребенка

Николь Кидман. Фото: AFP
Николь Кидман. Фото: AFP

Последнее время ходили слухи о том, что Николь Кидман собирается усыновить еще одного ребенка. Поговаривали, что на это решение повлияли съемки в фильме "Лев". В нем Кидман играет приемную маму индийского мальчика.

После церемонии вручения "Золотого глобуса" у Николь взяли комментарий по этому вопросу. Актриса ответила: "Нет, я не собираюсь усыновлять еще одного ребенка. Я с удовольствием рассмотрела бы эту идею, если бы хотела еще детей. Но мне достаточно того, что я имею сейчас. Как правильно говорит мой муж, надо радоваться тому, что у нас уже есть".

Недавно в своем интервью Николь призналась, что ценит каждую минуту, проведенную с детьми и семьей. Она переживает, что ей уже много лет, но надеется, что пробудет на этом свете с детьми еще много времени.
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Источник:

ok-magazine.ru

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