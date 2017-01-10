Николь Кидман больше не хочет заводить детей

Последнее время ходили слухи о том, что Николь Кидман собирается усыновить еще одного ребенка. Поговаривали, что на это решение повлияли съемки в фильме "Лев". В нем Кидман играет приемную маму индийского мальчика.

После церемонии вручения "Золотого глобуса" у Николь взяли комментарий по этому вопросу. Актриса ответила: "Нет, я не собираюсь усыновлять еще одного ребенка. Я с удовольствием рассмотрела бы эту идею, если бы хотела еще детей. Но мне достаточно того, что я имею сейчас. Как правильно говорит мой муж, надо радоваться тому, что у нас уже есть".

Недавно в своем интервью Николь призналась, что ценит каждую минуту, проведенную с детьми и семьей. Она переживает, что ей уже много лет, но надеется, что пробудет на этом свете с детьми еще много времени.