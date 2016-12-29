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Николь Кидман избавилась от имплантатов в груди http://www.segodnya.ua/img/article/7843/53_main.1483016707.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7843/53_tn.1483016707.jpg Звезды Актриса обратилась к пластическому хирургу

Николь Кидман избавилась от имплантатов в груди

Сегодня, 16:30

Актриса обратилась к пластическому хирургу

Николь Кидман. Фото: AFP
Николь Кидман. Фото: AFP

Голливудская актриса Николь Кидман несколько лет назад удивила поклонников внезапно увеличенной грудью, но сейчас пышные формы стали ее кошмаром.

Инсайдеры утверждают, что Николь обратилась к пластическому хирургу с требованием убрать имплантаты из ее груди, поскольку она очень боится, что токсическое содержимое может стоить ей жизни. "Она больше не желает, чтобы что-то токсическое и потенциально опасное находилось в ее теле. В последнее время Николь переживала постоянно. Она не может позволить себе, чтобы ее две дочки остались без матери, хочет видеть, как они вырастут, выйдут замуж, родят детей", — рассказал приятель Николь.

Избавлял 49-летнюю Кидман от силиконовых имплантатов доктор Энтони Янг.  "Николь уже избавилась от имплантатов. Ее размер груди заметно уменьшился, но от этого хуже выглядеть не стала", — сказал доктор. 
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Источник:

Starslife

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