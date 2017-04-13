Николь Кидман не может забыть Тома Круза

Актриса Николь Кидман часто вспоминает своего бывшего мужа Тома Круза. Николь единственная из голливудских звезд, кто не стесняется признаться в том, что развод стал для нее кошмаром.

"Я никогда не забуду Тома, хотя и не жалею ни о чем. Но считаю бестактным обсуждать достоинства и недостатки своего первого брака и тем более проводить сравнительный анализ со своим вторым мужем – из уважения к Киту (сейчас Николь замужем за музыкантом Китом Урбаном). Я была совсем ребенком, когда вышла замуж. Оглянулась назад – и что? В 23 года стала женой, а в 27 уже была матерью двоих детей. Нынешним молодым женщинам это трудно понять. Развод – самое печальное время в моей жизни. Я никогда не чувствовала себя такой одинокой. Помню, как стояла с золотой статуэткой в руках на сцене (Кидман получила "Оскар" за роль писательницы Вирджинии Вулф в фильме "Часы" в 2003 году) и именно в тот момент почему-то особенно остро поняла, как много печали и грусти накопилось во мне за время замужества и как чудовищно одиноко мне теперь. "Оскар" как кульминация моего фиаско в отношениях...С одной стороны, необыкновенно почетная награда, оценка моей актерской работы, с другой – невыносимое осознание того, что не с кем поделиться, разделить это событие", – рассказала актриса в интервью журналу "7 Дней".