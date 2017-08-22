Николь Кидман отомстила неверному супругу

Сегодня, 02:26

Актриса позволила себе на глазах у людей пофлиртовать с Гартом Дэвисом

Николь Кидман. Фото: AFP
Николь Кидман. Фото: AFP

Николь Кидман, которая отпраздновала этим летом свой 50-ый день рождения, нашла способ свести счеты со своим супругом, заводящим интрижки на стороне. На днях, на светском мероприятии, состоявшемся в Лос-Анджелесе, Николь позволила себе на глазах у гостей пофлиртовать с Гартом Дэвисом.

Кидман устроила это свое "шоу" во время вечеринки, приуроченной к завершению работы над очередным эпизодом телешоу "The Top Of The Lake", где Николь сыграла одну из ролей, а Дэвис стал режиссером. По заверениям гостей мероприятия, Николь, которая выпила слишком много коктейлей, весь вечер не отходила от Гарта и открыто с ним заигрывала. Кидман и Дэвис держались за руки и нежно смотрели друг другу в глаза.

Дэвис и Кидман знакомы уже довольно давно (именно Гарт снял фильм "Лев", который был номинирован в этом году на "Оскар"), раньше никто из коллег не замечал никакого намека на романтические отношения актрисы и режиссера. Как решили западные СМИ, при помощи своего "показательного флирта" Николь всего лишь решила поквитаться со своим супругом Китом Урбаном, которого  уже не раз уличали в романах с разными красотками.
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