Николь Кидман посмеялась над своей фотосессией

В 1983 году Кидман снялась в модной фотосессии журнала Dolly Magazine

Актриса Николь Кидман стала гостьей шоу Грэма Нортона "The Graham Norton Show" на канале BBC One. Ведущий решил показать гостям студии снимки Николь, когда ей было 16 лет.

В 1983 году Кидман снялась в модной фотосессии журнала Dolly Magazine. Нортон нашел ту самую фотосессию — на снимках в лучших традициях 80-х позирует юная Кидман.

Актриса не смогла сдержать смеха и призналась, что та прическа ей совсем не нравится.

К слову, Николь Кидман не раз подвергалась критике из-за увлечения инъекциями красоты и пластикой. Ранее многие голливудские режиссеры отказывались работать со знаменитостью, называя причиной ее лишенное эмоций лицо.

Николь Кидман для Dolly Magazine. Кадр из видео

Столкнувшись с подобной оценкой своей внешности, Николь публично пообещала поклонникам и коллегам, что больше не будет прибегать к помощи инъекций красоты и обойдется более щадящими косметическими процедурами.