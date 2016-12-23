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Николь Кидман посмеялась над своей фотосессией http://www.segodnya.ua/img/article/7824/71_main.1482497561.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7824/71_tn.1482497561.jpg Звезды В 1983 году Кидман снялась в модной фотосессии журнала Dolly Magazine

Николь Кидман посмеялась над своей фотосессией

Вчера, 18:00

В 1983 году Кидман снялась в модной фотосессии журнала Dolly Magazine

Николь Кидман. Фото: AFP
Николь Кидман. Фото: AFP

Актриса Николь Кидман стала гостьей шоу Грэма Нортона "The Graham Norton Show" на канале BBC One. Ведущий решил показать гостям студии снимки Николь, когда ей было 16 лет.

В 1983 году Кидман снялась в модной фотосессии журнала Dolly Magazine. Нортон нашел ту самую фотосессию — на снимках в лучших традициях 80-х позирует юная Кидман.

Актриса не смогла сдержать смеха и призналась, что та прическа ей совсем не нравится.

К слову, Николь Кидман не раз подвергалась критике из-за увлечения инъекциями красоты и пластикой. Ранее многие голливудские режиссеры отказывались работать со знаменитостью, называя причиной ее лишенное эмоций лицо.

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Николь Кидман для Dolly Magazine. Кадр из видео

Столкнувшись с подобной оценкой своей внешности, Николь публично пообещала поклонникам и коллегам, что больше не будет прибегать к помощи инъекций красоты и обойдется более щадящими косметическими процедурами.
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Источник:

cosmo.ru

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