Николь Кидман предложили сыграть мать Аквамена

Лауреат премии "Оскар" Николь Кидман может сыграть мать Аквамена в одноименном супергеройском фильме, сообщает Variety. В настоящее время с актрисой ведут переговоры.

Главная роль в картине студии Warner Bros. досталась звезде сериала "Игра престолов" Джейсону Момоа. Режиссер – Джеймс Ван. Лента должна выйти в американский прокат 5 октября 2018 года.

Действие фильма разворачивается во вселенной DC Comics. Аквамен – сын работника маяка по имени Том Карри и королевы Атлантиды по имени Атланна. Роль Атланны и предложена Кидман.

Одного из злодеев в картине должен сыграть Яхья Абдул-Марин II из сериала "Отжиг". Ранее сообщалось, что актер Патрик Уилсон, известный по фильмам "Хранители" и "Призрак оперы", а также по сериалу "Фарго", сыграет злодея в "Аквамене".