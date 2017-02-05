Николь Кидман предложили сыграть мать Аквамена
Главная роль в картине студии Warner Bros. досталась звезде сериала "Игра престолов" Джейсону Момоа
Лауреат премии "Оскар" Николь Кидман может сыграть мать Аквамена в одноименном супергеройском фильме, сообщает Variety. В настоящее время с актрисой ведут переговоры.
Главная роль в картине студии Warner Bros. досталась звезде сериала "Игра престолов" Джейсону Момоа. Режиссер – Джеймс Ван. Лента должна выйти в американский прокат 5 октября 2018 года.
Действие фильма разворачивается во вселенной DC Comics. Аквамен – сын работника маяка по имени Том Карри и королевы Атлантиды по имени Атланна. Роль Атланны и предложена Кидман.
Одного из злодеев в картине должен сыграть Яхья Абдул-Марин II из сериала "Отжиг". Ранее сообщалось, что актер Патрик Уилсон, известный по фильмам "Хранители" и "Призрак оперы", а также по сериалу "Фарго", сыграет злодея в "Аквамене".
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