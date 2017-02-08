Николь Кидман пришла на премьеру без бюстгальтера

Для выхода в свет Кидман выбрала элегантное платье с разрезом от Altuzarra

В Голливуде состоялась премьера нового проекта канала HBO – сериала "Большая маленькая ложь" (Big Little Lies). На мероприятии появились исполнительницы главных ролей – Николь Кидман с мужем Китом Урбаном, Шейлин Вудли и Риз Уизерспун, которую сопровождала ее дочь Ава.

В сериале зрителям будет показана история трех матерей, которых объединяет произошедшее во время родительского собрания убийство. В основу проекта лег одноименный роман австралийской писательницы Лиан Мориарти.

Для выхода в свет Кидман выбрала элегантное платье с разрезом от Altuzarra, под которое не стала надевать бюстгальтер, засветив грудь под вспышками фотокамер, а Уизерспун блистала на публике в мини от Elie Saab.

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: REX