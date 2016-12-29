Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Николас Кейдж судится с женой за единоличную опеку над 11-летним сыном http://www.segodnya.ua/img/article/7843/67_main.1483018475.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7843/67_tn.1483018475.jpg Звезды Актер собирается добиться единоличной опеки над наследником

Николас Кейдж судится с женой за единоличную опеку над 11-летним сыном

Сегодня, 17:00

Актер собирается добиться единоличной опеки над наследником

Николас Кейдж. Фото: REX
Николас Кейдж. Фото: REX

Николас Кейдж хочет отсудить 11- летнего сына у бывшей возлюбленной и пока еще его жены Элис Ким. Официально супруги еще находятся в браке.

Согласно договоренности между родителями ребенка, часть времени мальчик должен был проводить с матерью, а часть — с отцом. Однако со временем Элис перестало устраивать то, что Кейдж и Кал-Эл (имя мальчика) постоянно находятся в разъездах, так как Николас занят в многочисленных проектах (Кейдж в этом году принимал участие в съемках пяти кинолент, а в следующем планирует участие в шести кинопроектах). Это обстоятельство и привело пару к многочисленным ссорам. Чтобы покончить с постоянными обвинениями в свой адрес, Кейдж собирается добиться единоличной опеки над наследником.

Напомним, что Николас и его супруга Эллис живут раздельно уже давно. Об этом стало известно летом 2016 года. Звездная пара тогда решила не разводиться официально, чтобы не травмировать сына.
актер, сына, кейдж, имя, пара, жены, николас кейдж

Вы сейчас просматриваете новость "Николас Кейдж судится с женой за единоличную опеку над 11-летним сыном". Другие Новости про звезд смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

popcornnews.ru

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Звезды

«Ла-ла лэнд». Для Стоун и Гослинга это уже третий совместный проект

ТОП фильмов зимы: "Звездные войны" и "Оттенки серого"

7 Декабря, 13:30

Премьеры кино: зрителя ожидают новая слезливая история а-ля "Хатико", продолжение "50 оттенков...", приключения Зеленского-президента и звездные бои в "далекой-далекой галактике"

Звезды

Брэд Питт и его девушка-двойник: Фото: Paraloscuriosos и Warner Bros

ТОП-11 знаменитых мужчин, у которых нашлись женские близнецы

17 Ноября, 21:51

Пары настолько похожи, будто их разлучили в детстве

Звезды

Сигурни Уивер Фото: AFP

67-летняя Сигурни Уивер станет главной злодейкой в супергеройском боевике

13 Октября, 02:22

Сигурни впервые сыграет отрицательного персонажа за 20 лет

Звезды

«Шанс». Хью Лори станет психиатром

Сериалы осени: Хью Лори снова наденет белый халат, а Сара Джессика Паркер переживет развод

6 Сентября, 16:00

Увидим историю с Хопкинсом о роботах и интриги двора Елизаветы II

Звезды

<p>Николас Кейдж&nbsp;Фото: REX&nbsp;</p>

Актер Николас Кейдж развелся с женой из-за ее измены

30 Июня, 18:30

Актер узнал об измене супруги, но совершенно не хотел верить

Звезды

<p><span>Лиза Мария Пресли&nbsp;Фото: REX&nbsp;</span></p>

Дочь Элвиса Пресли подала на развод в четвертый раз

29 Июня, 19:00

Певица Лиза Мария Пресли снова разводится

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.