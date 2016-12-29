Николас Кейдж судится с женой за единоличную опеку над 11-летним сыном
Актер собирается добиться единоличной опеки над наследником
Николас Кейдж хочет отсудить 11- летнего сына у бывшей возлюбленной и пока еще его жены Элис Ким. Официально супруги еще находятся в браке.
Согласно договоренности между родителями ребенка, часть времени мальчик должен был проводить с матерью, а часть — с отцом. Однако со временем Элис перестало устраивать то, что Кейдж и Кал-Эл (имя мальчика) постоянно находятся в разъездах, так как Николас занят в многочисленных проектах (Кейдж в этом году принимал участие в съемках пяти кинолент, а в следующем планирует участие в шести кинопроектах). Это обстоятельство и привело пару к многочисленным ссорам. Чтобы покончить с постоянными обвинениями в свой адрес, Кейдж собирается добиться единоличной опеки над наследником.
Напомним, что Николас и его супруга Эллис живут раздельно уже давно. Об этом стало известно летом 2016 года. Звездная пара тогда решила не разводиться официально, чтобы не травмировать сына.
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