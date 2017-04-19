Николай Тищенко стал новым ведущим "Ревизора"

Сегодня, 17:00

Известный ресторатор прошел три этапа кастингов

Николай Тищенко. Фото: Instagram
Николай Тищенко. Фото: Instagram

Несколько месяцев "Ревизор" искал человека, который будет проводить проверки ресторанов и отелей нашей страны. После длительных и тщательных кастингов команда проекта и творческий совет Нового канала остановили выбор на известном рестораторе Николае Тищенко.

Николай, как и остальные претенденты, прошел три этапа кастингов: собеседование, ревизия в смоделированной ситуации (съемки проходили на квартире, где кухня – якобы ресторан, жилая зона – отель) и непосредственно реальная проверка заведений.

"Меня постоянно проверяли на прочность, – вспоминает Николай Тищенко. – Селили в отель без горячей воды и отопления (температура в номере была +13), заставляли ночевать в спальном мешке, который мне мал, рассказывали о различных трудностях работы в "Ревизоре" (смеется). Потом не кормили два дня, ссылаясь на условия контракта. Который меня, кстати, заставили подписать ночью в закрытом ресторане (смеется). Шучу, конечно. На самом деле, все эти сложности, напротив, только убеждали меня в том, что я хочу работать с "Ревизором", ведь чем больше трудностей, тем интереснее процесс. На кастингах мне очень помогала Аня Жижа. Она – профессионал с большой буквы. Переживала за весь процесс, вводила меня в курс дела, сама приобщалась к ревизии, когда я что-то упускал… Таких как она не хочется подводить".

Осенью 2017 года зрители смогут увидеть обновленный проект. Называться в седьмом сезоне он будет "Ревизор с Тищенко". 
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Источники:

"Сегодня", Новый Канал

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