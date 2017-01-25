Нина Добрев самостоятельно исполняла трюки в "Три Икса: Мировое господство"

Вчера, 19:00

Актриса рассказала, что она уговорила режиссера "выдать" ей больше экшн-сцен

Нина Добрев. Фото: AFP
Нина Добрев. Фото: AFP

Нина Добрев, которую сейчас можно увидеть на большом экране в боевике "Три Икса: Мировое господство" с Вином Дизелем, рассказала, что она уговорила режиссера "выдать" ей больше экшн-сцен – и самостоятельно исполнила многие трюки в фильме.

Режиссер "Три Икса: Мировое господство" Ди Джей Карусо был немало удивлен, когда Нина после первой вычитки сценария обратилась к нему с просьбой придумать для ее героини больше экшн-сцен. Беседуя с режиссером, Нина призналась, что боится насмешек друзей, потому что "Три Икса" – "это такой крутой боевик с кучей экшна, а я все время отсиживаюсь в углу". Карусо пошел актрисе на встречу и снял на пробу несколько экшн-сцен, которые стараниями Нины в итоге действительно попали в фильм.

В "Три Икса: Мировое господство" звезда "Дневников вампира" сыграла роль агента Бекки Клиаридж.
режиссер, фильм, трюки, боевик, роль, дневники вампира, нина добрев

Вы сейчас просматриваете новость "Нина Добрев самостоятельно исполняла трюки в "Три Икса: Мировое господство"". Другие Новости про звезд смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

popcornnews.ru

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Звезды

Агент Ксандер Кейдж - крутой, лысый, а его белую майку-алкоголичку распирает мышца.

Кинопремьера недели: трехиксовый Вин Дизель вернулся

16 Января, 17:00

Главная удача фильма — крупнейшая звезда Азии Донни Йен: у него будет немало красочных боевых сцен

Звезды

Нина Добрев. Фото: instagram.com/ninadobrev

Актриса Нина Добрев изменила имидж

11 Января, 23:30

Красотка сделала асимметричный текстурированный боб

Звезды

Нина Добрев в крошечном бикини полетала над водой

29 Ноября 2016, 06:21

Актриса любит экстрим - так, на съемках фильма "Три икса: Мировое господство" она решила сама выполнять все трюки без помощи каскадеров и серьезно поранила ногу

Звезды

Без трусов: 30-летняя модель оконфузилась из-за чересчур высокого разреза

21 Ноября 2016, 13:30

Жена Джона Ледженда попала в пикантную ситуацию из-за откровенного наряда

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования