Нина Добрев самостоятельно исполняла трюки в "Три Икса: Мировое господство"

Нина Добрев, которую сейчас можно увидеть на большом экране в боевике "Три Икса: Мировое господство" с Вином Дизелем, рассказала, что она уговорила режиссера "выдать" ей больше экшн-сцен – и самостоятельно исполнила многие трюки в фильме.

Режиссер "Три Икса: Мировое господство" Ди Джей Карусо был немало удивлен, когда Нина после первой вычитки сценария обратилась к нему с просьбой придумать для ее героини больше экшн-сцен. Беседуя с режиссером, Нина призналась, что боится насмешек друзей, потому что "Три Икса" – "это такой крутой боевик с кучей экшна, а я все время отсиживаюсь в углу". Карусо пошел актрисе на встречу и снял на пробу несколько экшн-сцен, которые стараниями Нины в итоге действительно попали в фильм.

В "Три Икса: Мировое господство" звезда "Дневников вампира" сыграла роль агента Бекки Клиаридж.