"Ноги выглядят как сосиски": фигуру русской "Ким Кардашьян" жестко раскритиковали (фото)

Сегодня, 11:10

Через некоторое время после публикации снимка, который засыпали нелестными отзывами, Квитко просто закрыла все комментарии

Квитко наслаждается отдыхом. Фото: instagram.com/anastasiya_kvitko
Квитко наслаждается отдыхом. Фото: instagram.com/anastasiya_kvitko

Фотомодель Анастасия Квитко, которую называют русской "Ким Кардашьян" за пышные формы, подобрала неправильную одежду, чем нарвалась на шквал критики со стороны поклонников.

Девушка выбрала джинсы с прорезами на ногах и выбрала неудачную позу для снимка.

"Тебе нужны новые брюки", "Колбаса в сетке", "Твои ноги в этих джинсах выглядят как сосиски", "Ее джинсы еле держатся на теле", "Джинсы немного давят", — пишут Анастасии ее поклонники.

Стоит отметить, что Квитко выбирает исключительно вызывающую одежду, которая максимально подчеркивает ее пышные формы, которые по утверждению самой Анастасии, натуральные.

Swimsuit @cioccolatocollection by @eliyacioccolato

Фото опубликовано Anastasia Kvitko (@anastasiya_kvitko)

Примечательно, что через некоторое время после публикации снимка, который засыпали нелестными отзывами, Квитко просто закрыла все комментарии.

Тем временем Ким Кардашьян удивила поклонников готовкой на кухне.
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