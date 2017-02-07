"Ноги выглядят как сосиски": фигуру русской "Ким Кардашьян" жестко раскритиковали (фото)
Через некоторое время после публикации снимка, который засыпали нелестными отзывами, Квитко просто закрыла все комментарии
Фотомодель Анастасия Квитко, которую называют русской "Ким Кардашьян" за пышные формы, подобрала неправильную одежду, чем нарвалась на шквал критики со стороны поклонников.
Девушка выбрала джинсы с прорезами на ногах и выбрала неудачную позу для снимка.
"Тебе нужны новые брюки", "Колбаса в сетке", "Твои ноги в этих джинсах выглядят как сосиски", "Ее джинсы еле держатся на теле", "Джинсы немного давят", — пишут Анастасии ее поклонники.
Стоит отметить, что Квитко выбирает исключительно вызывающую одежду, которая максимально подчеркивает ее пышные формы, которые по утверждению самой Анастасии, натуральные.
Примечательно, что через некоторое время после публикации снимка, который засыпали нелестными отзывами, Квитко просто закрыла все комментарии.
Тем временем Ким Кардашьян удивила поклонников готовкой на кухне.
Вы сейчас просматриваете новость ""Ноги выглядят как сосиски": фигуру русской "Ким Кардашьян" жестко раскритиковали (фото)". Другие Новости про звезд смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии