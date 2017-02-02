Новая NIKITA: Даша Астафьева в откровенном клипе обнажила душу (фото)
"НЕСМЕЛАЯ" – первый творческий эксперимент Алана Бадоева и Даши
На протяжении целого года поклонники ждали новую песню группы, а NIKITA создавали нечто новое и совершенно неожиданное. Поэтому премьерой можно назвать не только выход нового трека и клипа, а полную трансформацию проекта и сценическое перевоплощение Даши Астафьевой.
"НЕСМЕЛАЯ" – первый творческий эксперимент Алана Бадоева и Даши. Режиссер создал чувственный образ, минимизировав грим и декорации. Ему даже пришлось отказаться от ретуши, чтобы показать героиню настоящей. Впервые Даша предстала перед зрителями не искусительницей, а искушаемой.
Над музыкальным звучанием "НЕСМЕЛОЙ" работала команда Дмитрия Монатика.
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