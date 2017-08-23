Новая ведущая "Орла и решки" рассказала о пластических операциях

Новая ведущая "Орла и решки" Натали Неведрова в интервью "Сегодня" рассказала о своем дебюте, дочери и пластических операциях.

— Натали, уже в это воскресенье состоится ваш дебют в качестве ведущей шоу "Орел и решка" — теперь вы будете путешествовать вместе с Региной Тодоренко в новом сезоне "Рай и ад — 2" (с 27 августа, каждое воскресенье в 10:00 на "Интере"). Как вы попали в этот проект?

— По обычному кастингу. Мне написали сообщение: "Не хотите принять участие? Запишите видео о своем любимом месте в вашем городе". Ну я и записала: рассказала про подземную парковку в моем доме. Получилось смешно. А главное — я искренне верила, что именно я стану ведущей. И все так и случилось!

— Как прошли первые дни съемок?

— Я невероятно рада. Даже не знаю, можно ли это описать. Когда меня спросят, что я испытывала, когда узнала, что меня взяли, я буду задавать вопрос в обратную. И предлагать попробовать на секунду представить, что тебе позвонили и сказали: "Мы послезавтра вылетаем. Сделай второй паспорт". Шок! Я сотрудничала с разными продакшенами, но в людей, которые работают в шоу "Орел и решка", я влюблена с первого дня нашей встречи.

— Как вам работается с Региной Тодоренко?

— Я обожаю ее! Она добрая и очень красивая. На нее смотришь, и хочется обнимать, такая она хорошая. Регина мне очень близка по духу.

— Как считаете, сможете ли заменить в этом проекте Лесю Никитюк?

— Леся — отличная ведущая. У нее прекрасное чувство юмора, я понимаю, почему зрителю за ней интересно наблюдать. Что же касается замены, мне бы не очень хотелось кого-то заменять. Заменить — значит стать чуть похожей. А я хочу остаться собой. Надеюсь, у меня это получится (улыбается).

— Куда мечтаете поехать в рамках программы "Орел и решка"?

— Очень хочу в Эквадор с его нереальными видами, в Венецию, в Лос-Анджелес и Лас-Вегас.

— Вы и диджей, и телеведущая, и предпринимателем были. Что самое важное в этом перечне?

— Я еще очень давно пишу стихи и песни, есть в планах когда-нибудь записать альбом. Но это совсем не основное. И даже не второстепенное пока. Все это — ярлыки. На каждом этапе моей жизни "самое важное" было разным. Первые деньги я получила в 12 лет за работу моделью. Уже 9 лет работаю на телевидении: прошла путь от ассистента продюсера, редактора, шеф-редактора, продюсера и потом стала телеведущей. В 23 стала предпринимателем. В 25 — женой, в 26 — мамой. В 27 вернулась к своей мечте — играть на сцене, а в 28 стала ведущей "Орел и решка". Неплохая пятилетка, правда? (улыбается) Все это важно по-своему и никак не выстраивается в лестницу приоритетов. Я развиваюсь, открываю новые возможности. Возможно, когда-нибудь стану автором картин, кто знает. Но сейчас я даже не умею рисовать.

— Вы жена и мама. Расскажите о вашем муже и ребенке.

— Мой муж — медийное лицо в техно-тусовке, музыкант. Что я могу рассказать о дочке? Предупреждаю, я могу о ней говорить бесконечно! Люблю ее невыносимо, но не считаю себя матерью-наседкой. Она совершенно уникальна, наверное, как и каждый ребенок для своей мамы.

— Правда, что вы прибегали к услугам пластической хирургии?

— Да. Но я же не полностью изменила внешность, только форму носа. Он у меня был большим, да еще и с горбинкой! Мне в детстве зарядили по носу баскетбольным мячом, мне кажется, из-за этого он таким стал. И мне так хотелось его изменить, вы не представляете! После операции на носу верхняя губа очень сильно раздулась и приподнялась. Все стали говорить о моих накачанных губах еще до того, как я их сделала, что у меня наколотые губы. Ну, я пошла и наколола их, что уже там (смеется). Но я уже давно не подкалываю губы.