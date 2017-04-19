Новые песни Принса: через год после смерти певца обнародуют шесть композиций

Сегодня, 18:10

Принс умер в апреле 2016 года в возрасте 57 лет

Принс. Фото: AFP
Принс. Фото: AFP

Через год после смерти американского музыканта Принса в сети обнародуют его новые песни, сообщает Reuters.

Отмечается, что в музыкальных интернет-сервисах появилась песня Deliverance. В пятницу, 21 апреля, выйдет еще пять композиций. При этом на диске они будут выпущены 2 июня.

EP-пластинка получила название Deliverance. На ней представлены треки, записанные исполнителем в 2006–2008 годах. Помогал Принсу музыкант Йен Бокселл, который в течение последнего года завершал работу над песнями.

Принс умер в апреле 2016 года в возрасте 57 лет. Согласно результатам вскрытия, смерть наступила в результате случайной передозировки анальгетиком. Ранее стали известны новые подробности смерти Принса.
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