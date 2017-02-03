Новый поворот в разводе Джоли и Питта

Сегодня, 05:35

У Анджелины Джоли сразу появились новые требования

Анджелина Джоли и Брэд Питт
Анджелина Джоли и Брэд Питт

52-летний Брэд Питт отвоевал право на встречу с детьми без присутствия психолога. Правда, у 41-летней Анджелины Джоли сразу появились новые требования к почти бывшему мужу: она запросила у супруга ежемесячные алименты в размере 100 тысяч долларов. По ее мнению, именно эта сумма может покрыть все расходы на обеспечение семьи. Так, за год Брэду придется платить Анджелине около 1,2 млн долларов, и из них Джоли планирует откладывать на будущее детей по 250 тысяч долларов, – пишет peopletalk.

"Энджи хочет, чтобы бракоразводный процесс завершился в ближайшие 90 дней. Но, учитывая все ее требования, это маловероятно. Ее финансовые запросы нелепы", — говорят в окружении Питта. Но, кажется, сам Питт об этом пока не думает – слишком занят ожесточенной борьбой за детей.

Напомним, в прошлом сентябре Анджелина Джоли подала на развод с Брэдом Питтом, обвинив его в пристрастии к алкоголю и наркотикам, а также в домашнем насилии. В результате суд ограничил встречи Питта с детьми, причем, обязал актера на каждое такое свидание отправляться с психологом.
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