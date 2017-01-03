Няня чуть не убила внука Сьюзан Сарандон

Осенью 2016 года Сьюзан Сарандон снова стала бабушкой. Дочь актрисы Ева Амурри родила мальчика Мэджера. Ева предпочла домашние роды. Свое решение она аргументировала тем, что до ужаса боится врачей, а дома – приятная и располагающая обстановка. Малыш родился здоровым и крепким, но спустя пару недель, с ним произошел несчастный случай, который мог нанести серьезный вред здоровью малыша. Няня, которой был доверен уход за ребенком, заснула в кресле с ним на руках. Когда няня погрузилась в сон, ее руки, по всей видимости, расслабились и малыш упал на пол.

"Кайли и я уже спали в то время, и проснулись от звука удара Мэджора об пол и его душераздирающего крика. У него был перелом костей черепа и кровотечение. Скорая доставила нас в медицинский центр, где мы провели два ужасающих дня, получая помощь и сдавая различные анализы. Сказать, что это время было самым тревожным и трагичным для меня, значит не сказать ничего. Если вы читали мой пост о домашних родах, то знаете, как сильно я боюсь больниц. Это еще больше осложняло мое положение в тот момент", — рассказала Ева.

"Несмотря на то, что у него был перелом, некоторое смещение костей черепа и кровотечение, сам мозг был не задет, и кровотечение было локализованным. МРТ показало, что никаких повреждений мозга нет, педиатры и неврологи дали нам прекрасные прогнозы, дающие надежду. Сейчас мы абсолютно счастливы. Он быстро поправляется, смеется и всячески показывает нам, что с ним все в порядке. Но теперь мне трудно доверить кому-либо уход за Мэджером. Как только я слышу его плач, мгновенно вспоминаю ту ночь, мое сердце сжимается от ужаса и из глаз катятся слезы. Больше никогда я не доверю своих детей посторонним людям и буду заботиться о них сама", – поделилась Амурри.