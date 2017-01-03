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Няня чуть не убила внука Сьюзан Сарандон http://www.segodnya.ua/img/article/7853/30_main.1483444427.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7853/30_tn.1483444427.jpg Звезды C малышом произошел несчастный случай

Няня чуть не убила внука Сьюзан Сарандон

Сегодня, 02:37

C малышом произошел несчастный случай

Сьюзан Сарандон. Фото: AFP
Сьюзан Сарандон. Фото: AFP

Осенью 2016 года Сьюзан Сарандон снова стала бабушкой. Дочь актрисы Ева Амурри родила мальчика Мэджера. Ева предпочла домашние роды. Свое решение она аргументировала тем, что до ужаса боится врачей, а дома – приятная и располагающая обстановка. Малыш родился здоровым и крепким, но спустя пару недель, с ним произошел несчастный случай, который мог нанести серьезный вред здоровью малыша. Няня, которой был доверен уход за ребенком, заснула в кресле с ним на руках. Когда няня погрузилась в сон, ее руки, по всей видимости, расслабились и малыш упал на пол.

"Кайли и я уже спали в то время, и проснулись от звука удара Мэджора об пол и его душераздирающего крика. У него был перелом костей черепа и кровотечение. Скорая доставила нас в медицинский центр, где мы провели два ужасающих дня, получая помощь и сдавая различные анализы. Сказать, что это время было самым тревожным и трагичным для меня, значит не сказать ничего. Если вы читали мой пост о домашних родах, то знаете, как сильно я боюсь больниц. Это еще больше осложняло мое положение в тот момент", — рассказала Ева.

"Несмотря на то, что у него был перелом, некоторое смещение костей черепа и кровотечение, сам мозг был не задет, и кровотечение было локализованным. МРТ показало, что никаких повреждений мозга нет, педиатры и неврологи дали нам прекрасные прогнозы, дающие надежду. Сейчас мы абсолютно счастливы. Он быстро поправляется, смеется и всячески показывает нам, что с ним все в порядке.  Но теперь мне трудно доверить кому-либо уход за Мэджером. Как только я слышу его плач, мгновенно вспоминаю ту ночь, мое сердце сжимается от ужаса и из глаз катятся слезы. Больше никогда я не доверю своих детей посторонним людям и буду заботиться о них сама", – поделилась Амурри.
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Источник:

Starslife

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