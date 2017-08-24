Обложка с Беллой Хадид для арабского Vogue вызвала вопросы

Сегодня, 06:43

Младшая из сестер Хадид предстала в эффектном драматичном образе


Обложка Vogue Arabia с Беллой Хадид. Фото: Karl Lagerfeld

Обложка Vogue Arabia с Беллой Хадид. Фото: Karl Lagerfeld

Обложка Vogue Arabia с Беллой Хадид. Фото: Karl Lagerfeld

Обложка Vogue Arabia с Беллой Хадид. Фото: Karl Lagerfeld

Сентябрьский номер считается самым важным в году, в 2009-м об этом даже сняли фильм с одноименным названием (который рассказывает о том, как тщательно готовится команда Vogue к этому выпуску), – пишет buro247.ua.

Поэтому издания стараются сделать максимально яркие обложки. Так, в новом сезоне американский Vogue выйдет сразу с 4 вариантами обложек, на каждой из которой позирует Дженнифер Лоуренс в исполнении разных фотографов. Сентябрьский номер W выйдет со встроенной AR-технологией, благодаря которой Кэти Перри на обложке превратится в "живую" интерактивную картинку (правда, чтобы это увидеть, нужно будет скачать приложение).

Vogue Arabia пригласили сняться для обложки 20-летнюю модель Беллу Хадид. Модель украсит обложки сразу двух версий издания: англоязычной и арабской. "Белла Хадид — одна из самых популярных супермоделей нашего времени, — рассказывает глава издательского дома Condé Nast Бернар Арно. — Плюс она наполовину палестинка и мусульманка по вероисповеданию. Она идеальная кандидатура для Vogue Arabia".

Для дебютного мартовского номера Vogue Arabia уже работали с сестрой Беллы — Джиджи. Ее образ в хиджабе вызвал неоднозначную реакцию в обществе, критики обвиняли издателей в культурной апроприации, поэтому на этот раз решили обойтись без мусульманской символики. "Нужно находить баланс, продолжает Арно, — Арабский мир — это не гетто. Это интернациональный, высокоинформированный, культурный регион в котором такие звезды, как Хадид, популярны на уровне культа. Карл – тоже легенда на Ближнем Востоке. Мы концентрируемся на том, что происходит в пределах нашей страны, но наша миссия как журнала — в том числе в том, чтобы выходить за эти пределы. В этом и есть разнообразие".

Одни эксперты расценивают такой выбор, как следствие политического напряжения в Америке. Американцы палестинского происхождения — Белла, Джиджи и их брат Анвар стали популярны не только на Западном побережье США, но также являются амбассадорами "разнообразия"по всему миру, доказательством того, что происхождение не должно ограничивать возможности жителей Америки.

Другие — говорят от том, что модельная карьера для этих трех – способ исследовать себя, открыто обсуждать свою веру и воспитание. Благодаря большому количеству подписчиков в социальных сетях они стали сильным оружием в борьбе с исламофобией. "Я горжусь, что я мусульманка", — говорит Белла.

Дизайнер и по совместительству фотограф съемки Карл Лагерфельд выбрал для модели самые яркие вещи из осенней коллекции своего бренда Fendi. Получилось драматично: красное платье, высокие сапоги, красный маникюр в сочетании с лакированной кожей. Перевоплощению способствовал также парик с короткой стрижкой и графичной челкой, поверх которого — шляпка с вуалью.

Внутри журнала можно будет найти эксклюзивные интервью с Лагерфельдом и Хадид, а также портреты "муз стритстайла в хиджабах и скромной одежде".

"В тот момент, когда ты понимаешь, что тебя больше ничего не вдохновляет, и ты начинаешь думать о прошлом, лучше уйти на пенсию", — звучит одна из цитат бессменного креативного директора Chanel и Fendi.

Номер поступит в продажу 30 августа.

Ранее модель Белла Хадид объяснила, почему не любит улыбаться.
белла хадид, мусульманка

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